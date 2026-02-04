一片破局｜「安全帶之亂」三部門高危孭鑊　立法原意現「羅生門」

「我們都希望大家認清事實，乘搭公共交通要佩戴安全帶，很多國家地區實行多年。」 ── 特首李家超為強制戴安全帶降溫之際，前議員江玉歡一帖激起千重浪，揭發法律條文出錯，市面行駛的巴士都不受規管，最終推出六日叫停。今次法例雖「短命」，但避免日後檢控個案上到法庭時脫罪，令政府尷尬的局面。聽聞，果斷叫停法例的都是特首本人，要求官員承認問題，絕不可硬撐「無問題」，為「安全帶之亂」劃上「休止符」。



今次立法原意鬧「羅生門」，局長解話法例並非只想規管新登記巴士。不過，翻查記錄，當年運流局及運輸署官員多次說只規管新巴士，有政府中人以一原因向我們解釋新舊巴士納入強制令才是真正原意。眾說紛紜，可以肯定的是官場普遍對上而下失誤「走漏眼」大感愕然，行會召集人葉劉淑儀點名運輸及物流局、運輸署、律政司要問責。政界都對追究責任有呼聲，希望查出兇手，檢討不再犯。《香港01》整理事件來龍去脈一片破局，希望還原真相。



強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例生效不足一周，由於法例「不足之處」，令1月25日之前登記的巴士不受限制。在2月1日所見，有乘客仍扣安全帶，有的則沒有。（廖雁雄攝）

史無前例新法例實施六日暫緩

史無前例，一條法例實施六日後，暫緩原因竟是經審議和刊憲的法律條文不符立法原意。所說的是強制巴士乘客配戴安全帶的新例，先是屢屢出現執行混亂，孕婦、長者、小孩扣上安全帶有困難，其後在本身是律師的立法會前議員江玉歡揭發下，才發現條文只適用於1月25日後的新登記巴士。

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例生效不足一周，由於法例「不足之處」，令1月25日之前登記的巴士不受限制。在2月1日所見，有乘客仍扣安全帶。（廖雁雄攝）

強制戴安全帶法例未能涵蓋市面巴士

據了解，九巴、龍運、城巴、新大嶼山巴士1月25日後都未有新登記巴士，換言之不涵蓋目前市面上行走的巴士。不少官場中人大感愕然，為何政府內部沒人指出問題，反而是一名前議員發現。

2025年9月18日，立法會法案委員會審議強制戴安全帶法例。（立法會直播）

多名法案委員會議員承認「走漏眼」

這條「先訂立，後審議」的法例，去年9月18日於立法會法案委員會兩節會議便完成討論，共歷時3小時4分鐘，要留意的是，當時焦點去了綑綁式交上立法會、針對規管的士司機駕駛時車頭最多放兩部電話的法例，江玉歡、民建聯陳恒鑌、實政圓桌田北辰在內多名法案委員會成員都承認「走漏眼」，低估民意反彈。不過，最終煞停法例的是條文也「走漏眼」有錯。

制定巴士安全帶法例的運輸及物流局以及律政司，未能察覺只適用於「新登記」巴士的限制放進條文之中，造成巨大執法真空，未能規管市面上正行走、全部均是早於1月25日前登記的巴士。

強制戴安全帶法例暫緩，由特首李家超果斷決定。（資料圖片）

李家超果斷要求官員處理 局長：不符立法原意

據了解，李家超在內部會議上態度鮮明，要求團隊必須「果斷處理」，表明有問題就要承認、就要處理絕不可以硬撐說「無問題」，他更要求相關官員即日處理。之後，運輸及物流局局長陳美寶見記者承認草擬法律條文時在「技術上的不足」，以致未能完全反映「立法原意」，認為情況是不理想。

2022年7月15日，運輸及物流局就強制戴安全帶法例諮詢立法會，當時副秘書長麥震宇指，建議將新例涵蓋新登記的巴士。（立法會直播）

「立法原意」是甚麼？ 2022年官員：涵蓋新登記巴士

簡單一句「有不足」，其實重點在於未交代為何沒發現不足？當時有份審議的江玉歡否認發雞盲，稱「立法原意最初只涵蓋新車」。

究竟「立法原意」是甚麼呢？回帶去到2022年7月15日，運輸及物流局諮詢立法會時，當時副秘書長麥震宇指，建議將強制安裝及佩戴安全帶的要求，涵蓋新登記的巴士所有乘客座位，要留意他指的是「新登記」。

2025年9月18日，立法會法案委員會審議強制戴安全帶法例。運輸及物流局副秘書長麥震宇指強制安裝及佩用安全帶的規定，擴展至所有新登記的巴士。（立法會直播）

三年後同一官員：涵蓋新登記巴士

三年後，去年9月18日，同一名官員上立法會就審議附屬法例解話，都是說「將強制安裝及佩用安全帶的規定，擴展至所有新登記的巴士，生效日期是2026年1月25日」，同場的運輸署總工程師說法都一樣，指1月25日新登記巴士都要配有安全帶如，這些座位有安全帶就要戴。

2025年9月18日，立法會法案委員會審議強制戴安全帶法例。運輸署助理署長區家傑的說法與運輸及物流局副秘書長麥震宇不同。（立法會直播）

運輸署官員說法不同：見到有安全帶都需戴

不過，同樣來自運輸署的助理署長區家傑，同場的說法有些分別。他說1月25日開始當乘客登上公共交通工具，見到座位有安全帶，他就有責任為了自身安全都需要佩戴。

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例生效不足一周，由於法例「不足之處」，令1月25日之前登記的巴士不受限制。在2月1日所見，有坐上層前排乘客如常佩戴安全帶。（廖雁雄攝）

原意只規管新登記巴士？ 官場中人否認

究竟原意會否只規管新登記巴士，既然被揭發便將錯就錯，修改為規管新舊所有巴士呢？有官場中人指這個可能性不大，乘客不可能每次上車時翻看巴士車頭文件，才知悉巴士是否強制戴安全帶，即使事件鬧上法庭，脫罪機會大，因超出一般市民的認知和期望，應該不是立法原意。至於為何出錯，都是指一言難盡，涉及很多人。

1月30日，強制巴士佩戴安全帶的新例出爐六日暫緩，運輸及物流局局長陳美寶見傳媒交代事件。（梁鵬威攝）

分析兩個出錯可能性

有議會中人坦言當時政府的確如此解說，只不過按常理乘客上車前不會花時間去翻查車頭證件，或問司機巴士是哪段時間登記，然而當時沒有議員提問相關範疇。

有在政府做過、熟悉運作的人解讀兩個可能性，一是官員、議員集體「鬼掩眼」心裡想了、當成寫了法例以為是規管所有巴士，原來只涵蓋新巴士；二是律政司明知有問題，不提出建議，運流局又沒發現有問題。

1月30日，強制巴士佩戴安全帶的新例出爐六日暫緩，運輸及物流局局長陳美寶見傳媒交代事件。（梁鵬威攝）

「三個和尚沒水喝」論

「一個和尚挑水喝，兩個和尚抬水喝，三個和尚沒水喝」這句民間說話意思是人少時責任明確、效率高，人多時當互相依賴或卸責，甚至彼此不合，最終得鬧得沒有水喝。

有政界中人認為陳美寶是最熟悉安全帶法例來龍去脈的人，她自2017年起出任運輸部門高官由運輸署署長，到晉升為運輸及物流局常任秘書長，近年成為運輸及物流局局長。當署長轉了兩人，局長轉了兩人，陳美寶約9年來沒離開過運輸部門。陳美寶宣布暫緩法例當天解話指是「草擬法律條文時技術上的不足」。

1月30日，強制巴士佩戴安全帶的新例出爐六日暫緩，運輸及物流局局長陳美寶見傳媒交代事件。（梁鵬威攝）

律政司依照政策局建議起草法律

一般而言，律政司依照政策局的建議起草法律條文，再交還局方審核和交由立法會討論。有官場中人坦言，文件一定很多人審閱過，不只看一次，更至少兩、三次。究竟是哪個環節出錯，局方無交代那麼是否應該展開調查？

葉劉淑儀。（梁鵬威攝）

葉劉：運輸署、運流局、律政司官員應被問責

行政會議召集人葉劉淑儀認為，有份參與立法的運流局及律政司官員，以及負責執行條例的運輸署官員，均應循現有公務員機制被問責。她認為政府及立法會應汲取教訓，「形容個個都想着配合政府，是否快通過就是配合？」她強調議員有責任監督。

新民黨立法會議員何敬康。（盧翊銘攝）

何敬康：按照公務員和立法會程序公平處理問責

新民黨立法會議員何敬康表示，政府需要內部調查安全帶事件，審視技術不足的原因，究竟是哪個環節出現問題，然後檢討改善不再出現同類事件。他說無論政府和立法會都有責任各個持份者都需要自我檢討，指調查的目的是找出錯處，確保不再發生，但如果調查過程中發現的確有人需要問責的，則按照公務員和立法會既定程序公平處理。

田北辰。（王晉璇攝）

田北辰憶馬時亨為「仙股事件」鞠躬承擔責任

有份審議的田北辰說自己「睇漏咗」，願意「孭飛」，惟指不是很多人願意承認責任，包括運輸及物流局或律政司，形容「一件咁蝦碌嘅事竟然無人講呢七個字『我需要負上責任』」，指出錯不是要「喊打喊殺」，至少承擔責任汲取教訓料大家也會「收貨」。

馬時亨在任官員期間，為「仙股事件」承擔責任並鞠躬。（資料圖片）

他說馬時亨在任官員期間，有勇氣為「仙股事件」承擔責任並鞠躬，成為董建華政府推行問責制後，第一個公開道歉的問責官員，至今贏得尊重。

全國港澳研究會顧問劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：行政失誤促政府調查

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，強制戴巴士安全帶條文最終刪除是一個行政失誤問題，是適合推進行政問責制的案例。他建議政府調查了解哪個環節出現問題，因按程序律政司依照運流局的建議起草法律條文，再交還局方審核和交由立法會討論，究竟最終實施情況和條文為何不符？他希望一個月可完成調查。

兩大疑團要解答

他認為兩大疑團要解答，並必須釐清責任誰屬，一是推行政策時考慮不周全沒預估各方面的困難；二是條文適用範圍不清晰，是想一開始就全面實施，或今年1月25號新登記巴士才實施？搞清楚為何立法原意與條文不符，再釐清是誰的責任也不遲，估計「多數都有啲人孭責任」，舉例內地遇到行政失誤問題時也「肯定有人問責」。

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例生效不足一周，由於法例「不足之處」，令1月25日之前登記的巴士不受限制。在2月1日所見，有坐上層前排乘客如常佩戴安全帶。（廖雁雄攝）

全城因巴士安全帶新例的變數弄得手忙腳亂，劉兆佳說北京肯定不想見到這種情況，也不會好高興，幸好事件沒對社會造成嚴重傷害，他寄語負責審議法例的立法會議員應該要有常識，日後在處理政府法案是要落足精神，敢於提出不同意見。

言猶在耳，雖然港澳辦主任夏寶龍強調行政主導，又要做到「支持政府不缺位，監督政府不越位」，不過也說立法會是社情民意的匯集地，認為立法會在支持配合監督促進政府更好施政方面，大有可為。今次事件是行政立法反面教材，政府有疏漏，立法會監督有缺失，社會期待良政善治如何發揮。