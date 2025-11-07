一片破局｜雙非兒腦癱案醫委會「拖字訣」　投訴十年未決算公義？

一宗雙非嬰出生後腦癱的案件，醫委會研訊拖延近16年，最後歸咎於秘書處行政問題。醫委會七年前曾改革，但翻查記錄，過去五年醫委會處理約8,700宗投訴，整體六成個案未能兩年內完成，有7宗個案需要7至8年處理，更有3宗耗時超過10年。申訴專員公署已開始調查醫委會秘書處，《香港01》一片拆解醫委會研訊有三大拖延關鍵，由接收投訴的程序，到處理證供的手法，都與外界期望有出入。



16年是一段漫長的等待，不論誰對誰錯，家屬只求醫委會清晰的裁決，遲來的公義不是公義，不單是對家屬不公，亦是對被投訴醫生的不公。畢竟醫委會使命「行公義、守專業、護社群」，是專業自主的法定組織，但秘書處其實隸屬衞生署，政界獻計三招再改革醫委會，包括要求所有投訴個案合理期限內完成，增加醫委會非醫療界成員比例，定期公開審理進度及延誤原因。



腦癱兒父母苦候醫委會聆訊 尋真15載堅信正義終會來

雙非嬰出生後腦癱的悲劇，在2009年發生，當時黎遠建出生後3日癲癇，最終腦癱、四肢殘障，終身需要輪椅相伴，智力僅3至4歲。下月黎遠建迎來16歲生日，父母除了盼望兒子健康成長，更希望醫委會找出16年前的真相—— 兒子癲癇後4個半小時，涉事醫生才回到醫院診症及處理，是否兒子腦癱及四肢殘障的原因之一？

黎氏夫婦2010年向醫委會投訴，至上月終於等到聆訊展開，豈料未開始已經結束—— 醫委會研訊小組10月28日以秘書處未能解釋為何拖延案件多年，對被告醫生不公，決定永久終止聆訊。母親彭紅英感嘆：「十幾年咁長時間，就咁匆匆幾個字就終止咗呢個聆訊。」作為證人的父親黎志堅一直在庭外等候傳召：「我都未出庭，點解咁快結束呀？」

研訊小組判詞揭示秘書處在案件初步審議、準備首次聆訊、重新安排聆訊日期三個環節中均有拖延。相比起指控不成立，兩人認為永久終止聆訊更令人不解、難受和失望，一度申請法援以提出司法覆核。醫委會於聆訊後一星期（3日）宣布覆核永久終止的決定，黎志堅說看到一絲曙光，期望醫委會「糾正錯誤決定」。兩夫婦心中繼續保持信念，相信正義始終會到來。

醫委會秘書處三大拖延位

研訊小組認為，現時距離原定日期紀律研訊已過了8年半，期間秘書處沒有就案件處理任何事，亦無法向研訊小組提供任何合理的解釋及延遲的理由。醫委會主席鄧惠瓊表示因案件的特殊情況，必須終止研訊。

研訊小組批准被告申請永久中止紀律程序，同時禁止秘書處繼續紀律調查案件。總結醫委會秘書處三大拖延位，包括（一）家屬2010年10月6日向醫委會投訴個案，醫委會2014年才將案件交至初步調查委員會審議；（二)原定2016年7月13日召開首次紀律研訊，但醫委會開庭7日前才將當值護士證供交給被告；（三）醫委會批准被告律師延遲7月13日的紀律研訊，但之後沒有訂立新日期，直至8年半後，才恢復該案的紀律研訊。

拖拉15年極罕醫委會覆核決定 即使「翻案」距真相多遠？

【尋／沉真相：醫委會消失的聆訊？】雙非子腦癱案等候醫委會研訊15年，最終醫委會因秘書處未能解釋拖延多年理由，決定永久終止研訊，至周一（3日）宣布覆核決定。根據以往資料及醫委會委員記憶，這是歷來第二宗醫委會主動覆核的案件，對上一宗要數2013年，涉及秘書處漏報被告醫生前科。

消息人士稱，在醫委會本月22日處理覆核的會議上，第一關是控辯雙方是否同意覆核結果。如果沒有異議，毋需重新排期，可即時重開研訊。委員林志釉則表示需協調控辯雙方、證人及研訊小組成員的時間，預計需時兩至三個月後才能重開研訊。他指一旦重開聆訊，或較難傳召證人，但控辯雙方證人的陳述證供有文件紀錄，醫委會亦會邀請投訴人作證。

姊為亡妹投訴8年聆訊無期 批醫委會無王管如巨人：我們是雞蛋

雙非嬰出生後腦癱的案件並非個別案例，女警葉素欣2016年催生誕下女嬰後子宮大量出血，經切除後死亡。死因庭裁定死於不幸，指醫護在未有察覺和糾正，以及並未有補充凝血因子便切除子宮。死因庭判決塵埃落定，但葉素莉早於2017年向醫委會投訴四名婦產科醫生，8年來原地踏步，醫委會兩度因為有新資料及轉換專家證人，將案件發還至初步偵訊委員會審議。

葉素莉斥醫委會處理投訴進度毫不透明，猶如「無王管」，「醫委會令我覺得，佢就係一個巨人，我哋係一個雞蛋，即係佢就係冇人去管到佢」。尋找真相和追討責任遙遙無期，父母怕她辛苦，望她放棄。但她決定堅持，「我會為咗佢，堅持到底，追討醫委會個答案，因為我真係好掛住佢」。

醫委會秘書處拖延聆訊誰來調查？委員：行政問題歸衞生署

翻查記錄，過去五年醫委會處理約8,700宗投訴，整體六成個案未能兩年內完成，有7宗個案需要7至8年處理，更有3宗耗時超過10年。醫衞局局長盧寵茂早前去信醫委會主席，要求交代和全面審視醫委會處理投訴的調查和紀律研訊機制。

醫委會研訊排期工作由秘書處負責，而秘書處屬於政府衞生署編制之內，到底應由醫委會委員還是衞生署調查？盧寵茂稱明白秘書處由衞生署管理，會再「睇下人手方面」，但未有提及會調查案件拖延的原因。

現任醫委會委員林志釉不評論聆訊個案，稱委員不負責任何行政工作，一般而言應由秘書處上級部門衞生署調查行政問題。前委員兼立法會議員林哲玄表示醫委會與秘書處就處理聆訊並非從屬關係，若秘書處行政有問題，理應由衞生署介入調查，稱：「佢（政府）請㗎嘛啲人，有問題咪佢搞掂囉。」

「守霸權」有餘 「行公義」不足

醫務委員會（醫委會）自詡使命是「行公義，守專業，護社群」，但一宗2010年提出的醫療失誤投訴，卻被醫委會拖延15年至近日才進行研訊，結果竟又被醫委會以案件拖延太久「為免對被告不公」為由終止。家屬「無語問蒼天」，社會不禁問：醫委會守了「專業霸權」，但「行公義」與「護社群」往哪裡去了？