一片破局｜立法會政黨「團滅」危機曝光　7字頭議員上京陳情結局

【立法會選舉2025】連日棄選消息不斷，「大主席」梁君彥笑看「長江後浪對前浪」，不過建制派班長「長江」也不連任，出局傳言滿天飛，究竟是甚麼原因，政界盛傳至少三十個議員緣盡今屆議會呢？《香港01》四出打聽，據聞有「7字頭」男議員更加赴京陳情，不過無功而還。更傳有女議員在立法會前廳灑淚，多名議會中人坦言無心情吃「畢業飯」，最終與特首「惜別議會午宴」一同告吹。



如果笑容可以表達到入閘機會，盛傳「起死回生」的新民黨李梓敬，難掩笑容回應連任問題，也許是一個啟示。亦有預料「出局」的代議士面如死灰，在議會異常沉默。據了解，新民黨、自由黨、經民聯將「失血」一半，建制最大黨民建聯亦不能夠倖免，打聽有至少5人高危名單。《香港01》整理一片拆解政黨「大失血」真相， 議會「洗牌」新血進場，下屆淡化政黨色彩之謎。



立法會政治版圖恐「大變」 政黨「失血」新力軍進場

連日來，議員棄選新聞不斷，出局傳言滿天飛。政圈普遍預料下屆立法會「大換血」，逾30名議員可能緣盡今屆議會。立法會「G19」版塊人多，「失血」亦是目前最多，4人自行揭盅棄選。《香港01》獲悉，擁19名議員的建制最大黨民建聯不例外，預料可能約5人不連任；經民聯9名議員預料至少4人出局；6名議員的新民黨預料至少一半棄選；自由黨「四走二」止血。換言之，三個政黨一半人出局。

立法會議員。（資料圖片）

部分人陳情後未知可否翻生，但政黨也有兩手準備。據了解，部分區議會選舉表現較佳者，也會被羅致接棒跑直選，包括兩、三名地區「票王」。至於選委界，預料「震動」較大，有關方面認為不宜吸納太多有政黨背景議員，綑綁投票或表達意見，不利五光十色，換走的人比例隨時「坐三望四」。

據聞，中資機構蠢蠢欲動派人參戰，預料有一定比例。過去盛傳有議員在辦公室布下「風水陣」保平安，有政圈中人打趣道「風水陣」也難敵不可抗力。本身是民建聯會務顧問的全國人大前常委譚耀宗回應下屆政黨色彩會否轉淡，他表示政黨、政團有助尋找人才，凝聚力量，相信「唔會突然間無晒嘅」。

立會「大洗牌」葉劉料出局 行會兩人棄選證非「免死金牌」

76歲的飲食界張宇人，以及71歲的保險界陳健波宣布棄選時，巧妙在於「神同步」相隔7分鐘在Facebook公布消息。兩名兼任行會成員的立法會議員也退下火線，證行會身份非「免死金牌」。

《香港01》獲悉，身兼行會召集人75歲的新民黨主席葉劉淑儀也勢危，預料她連同其餘7名未宣布棄選的「7字頭」議員，也不能留低。政界耳語68歲的建制派「班長」廖長江也可能放棄連任。未能連任的議員上周相繼接獲通知，陳情後也未能翻生。政圈普遍預料本周棄選消息陸續有來，議會三分一「大換血」預言似乎成真，今屆議會平均年齡55歲，傳下屆以年輕化至約40歲為目標。

立法會連日棄選「低氣壓」 議員「畢業飯」之約告吹

棄選傳言滿天飛，多名「7字頭」議員在立法會被追問連任意向，政圈頓時變得「低氣壓」。《香港01》獲悉，原本議員們計劃在下周四（23日）立法會會期結束當天，共晉晚餐告別本屆議會，由下屆接任立法會主席呼聲較高的財委會主席陳振英提供場地。

不過，近日氣氛凝重，「畢業飯」之約告吹，據聞以場地問題作為交代原因。多名議會中人坦言沒心情吃「畢業飯」，有代議士認為若果最終如傳言般有三分之一議員離開議會，不可抗力下取消聚餐可避免尷尬氣氛。

李家超惜別午宴告吹 議會「低氣壓」傳一女議員灑淚

立法會選舉提名期下周展開，特首李家超原定周五（17日）與臨近屆尾的立法會舉行「惜別午宴」，日前宣布取消。立法會秘書處解釋，近日許多不同議員向主席梁君彥反映，現時希望可聚焦處理選舉事宜，故通知行政長官辦公室並得到他們理解後，決定不舉行「惜別午宴」。

原本議員們計劃在10月23日立法會會期結束當天，也共晉晚餐告別本屆議會。（資料圖片）

連日來多名立法會議員宣布不連任，棄選傳言滿天飛，政圈「低氣壓」。《香港01》四出打聽，綜合多方消息，據聞一名盛傳下屆將會「出局」、有政黨背景的女議員，在立法會前廳灑淚。而原本議員們計劃下周四（23日）立法會會期結束當天吃「畢業飯」告別本屆議會，最後也告吹，據聞以場地問題作為交代原因。多名議會中人坦言沒心情吃「畢業飯」，取消聚餐可避免尷尬氣氛。

選戰在弦政界「接旨」避免離港 「跑馬仔」區區有競爭

高齡議員「70歲大限」退休傳聞，觸發立法會選舉前哨戰，政圈一周討論焦點，離不開銀髮黨領導層的去向。誠然，立法會選舉提名期將展開，今屆選舉前夕氣氛與上屆相若，沒有從前的「山雨欲來風滿樓」，沒有滿天飛的參選名單流傳。據悉大多數人未獲明確「祝福」，不過憑「晨操晚練」式街站特徵，不難猜出有意參戰直選的人士。政圈耳語，多名港區人大代表亦是選委界的潛在人馬。

2025年立法會選舉12月7日舉行。（選舉事務處）

跑馬仔鐘聲驀然響起，今屆地區直選繼續「區區有競爭」，據了解每區預料3至5名候選人。不少人收到「溫馨提示」開展地區工作，不過有知情人士解讀不代表可以「入閘」，只是提醒大家做好準備。有議員私下透露有關方面提醒「唔好估」能否連任，唯有先創造有利條件加緊地區工作，料一星期後明朗化。畢竟，北京半年前已下達「做好選舉」的指示。選戰臨近，據了解不少地區要員「接旨」未來兩個月首要任務搞好選舉，如非必要，避免離港。