一片破局｜宏福火災人禍問責靠特首　獨立委員會成改革「試金石」

撰文：潘耀昇
出版：更新：

大埔宏福苑「火燒連環樓」，燒痛七百萬香港人的心，哀傷的同時，維修、圍標、監管漏洞如何堵塞成為焦點。火災警鐘敲不響、棚網核查靠文件、承建商犯罪纍纍獲評滿分……一切有待特首李家超拍板成立的「獨立委員會」，以及執法部門刑事調查，嚴格問責追查施工、監督疏忽。

有別於「獨立調查委員會」，「獨立委員會」無法定權力下，部門有前科拒提供資料助查。政府消息人士向公眾派「定心丸」，表明特首「親自介入」。「獨立委員會」料成改革「試金石」，政圈期望政府上一課勿草率，就好像棚網阻燃化驗「睇漏眼」改口由合格變違規般，除了指責犯事者蠱惑，內部檢討有何改善地方？

《香港01》一片拆解。

2025年11月26日宏福苑發生五級火災。（資料圖片）

「火燒連環樓」揭維修、監管人禍積弊

宏福苑一場五級火，造成香港回歸以來死傷最慘重的大災難。這場人禍之中，發現棚網不符合阻燃標準，加上發泡膠封窗、高溫燃燒雜物滿天飛令火勢迅速蔓延，是導致「火燒連環樓」的「導火線」。原本可以令到更多人逃生的警鐘，敲極都不響，令死傷更嚴重。居民尋親的眼淚，災場滿目瘡痍的慘痛畫面，令大家揪心的同時，如何汲取教訓堵塞維修、圍標、監管漏洞呢？

今次宏福苑八座大廈圍滿棚架、棚網，源於逾三億元大維修工程。事實上，不少舊樓業主沒專業知識與建築公司討價還價，面對行內存在以久的種種積弊，如天價維修費、合謀圍標、利益輸送及偷工減料等問題，加入競爭參與投標的建築公司買少見少，行業生態被指愈來愈不健康。

宏福苑五級火，警方新界北重案組探員在宏福苑大維修建築工程公司「宏業」位於新蒲崗的寫字樓搜證。（黃偉民攝）

宏福苑維修工程顧問、承建商棚架分判商涉嫌誤殺與貪污被捕，峰華邨、富澤花園棚網合格證被揭懷疑造假，反映積弊並非別個案，今次以不合阻燃標準的棚網取代合規棚網，只是為了節省10萬元，卻奪走過百條人及同近二千戶家庭流離失所。翻查資料，勞工處去年開始巡查宏福苑工程16次，針對棚網方面，處方只查核證書是否符合要求，多次以書面警告方式提醒採取適當防火措施，沒採取執法行動。

涉事大維修工程承建商宏業建築工程有限公司，過去五年有四項定罪記錄，牽涉多宗工程或棚架訴訟，原來市建局的「樓宇復修公司登記計劃」之中，宏業建築獲評核滿分100分。市建局解畫，以往登記公司的自我聲明只包括有關貪污、反競爭行為專業失當等定罪記錄以及處分，不涵蓋地盤施工安全定罪，承認評分的表達方式，有機會令公眾誤解為對該公司的整體評價。

大埔宏福苑火災｜勞工處：宏業建築工程五年四定罪　罰2.95萬宏福苑火災｜勞工處去年起巡地盤16次　本月書面警告承建商需防火

「獨立委員會」追責到底　成為改革「試金石」

連環不幸事件奪走了過百條人命，行政長官李家超成立由法官主持的「獨立委員會」，審視起火及迅速蔓延的原因，提建議協助改革，有八大環節調查方向，包括：樓宇維修工程施工安全要求標準、監督、日常維護制度工程環節；有否不適當相連利益角色衝突、合謀串聯的系統問題；

宏福苑火災｜設「獨立委員會」查施工監督疏忽　李家超：追責到底宏福苑火災｜李家超要求擁調查權部門助獨立委員會　嚴格跟進問責

維修工程用料清單是否全面檢測、是否有效；各環節監管人員角色的承擔，包括政府及授權負責的專業人員；大廈涉貪圍標招標問題；大廈消防系統有效運作的監督問題；大火的相關責任；法律懲罰是否足夠。

「獨立委員會」 VS 「法定獨立調查委員會」

特首表明要將所有需要負責的人都繩之於法要求調查到底，認真改革，化悲憤為改革力量，打破利益藩籬。大家可能有疑問，調查問責對象包不包官員？特首表明不論涉及「任何人」都一問到底，追責到底，讓真相水落石出，伸張公義，具體權限有待拍板。

不過以「獨立委員會」的形式去查，都引起討論，究竟與法定的「獨立調查委員會」有何分別？雖然兩者都由法官主持，「獨立委員會」並非按《調查委員會條例》成立，權力上有不同。而「獨立調查委員會」被視為司法程序，委員會有法官權力，有權傳召任何人出席作證，或出示任何物品、文件，否則可發出逮捕令，強迫傳召證人，若無合理辯解則犯藐視罪。

宏福苑火災｜獨立委員會「非法定」權力小？ 消息：特首會介入

今次性質與2018年大埔九巴車禍後由政府成立、沒有法定傳召權的「獨立檢討委員會」相似，當年調查期間，運輸署一度以商業機密為由，拒絕向委員會提供專營公司每年向署方呈交的5年遠期計劃，而該計劃載述巴士意外數據，後來向時任署長陳美寶提出要求，並得到所有專營公司同意後，委員會最終取得該文件。

欠法定權力成障礙？　特首「親自介入」

有議員認為要設立「法定」獨立委員會調查更透徹，形容較時間快更重要，加上「獨立委員會」欠法定權力，很依賴政府向委員會提供的資料。政府消息指，特首決定不設立法定「獨立調查委員會」，是考慮到希望更快速找出火災背後的系統性問題，盡快還死者公道，表明特首會「親自介入」，透過行政指令高效快速地向委員會提供所需數據。曾建議成立委員會的行政會議召集人葉劉淑儀表認為，特首已表明會全力協助拿資料，不應該有甚麼阻礙。

宏福苑火災｜公務員是不是特首「最需要的改革夥伴」　？

全球安全城市排名之中，香港排得頗前，也發生死亡慘重的火災。今次災民和市民對於徹查事件，追究責任，檢討不足，杜絕後患有迫切訴求，大家心中想知維修工程是否有違規行為？工程業界是否存在有法不依罔顧人命的操作？監管部門是否有權不用？需要政府痛定思痛認真檢討災難背後的制度不足，而非草草了事。

棚網阻燃化驗「睇漏眼」　政界盼政府上一課

以政府化驗棚網阻燃功能「睇漏眼」為例，三日內改口由合格變違規，官方指責違法人士「蠱惑」，如「草率」只可取得合格標本。某程度上反映政府監管流程可能有「慣性疏忽」，不法分子顯然清楚監管部門習慣，未必深入去到難取的位置採集檢測樣本。政界認為政府都要上一課，葉劉淑儀說執法部門應該知道違法人士都是蠱惑，應該有意識去找蠱惑招數，不應該對於有蠱惑事情感到好奇怪。

宏福苑大火．觀點｜支持調查追責到底　打破藩籬徹底改革

宏福苑火災發生當晚，國家主席習近平指示中央港澳辦迅速派員來港，反映中央關心這場火災，為香港藉契機推動改革提供強心針和政治支撐，社會期望香港有勇氣徹底改革，不姑息不法份子或失責人員，重建社會信任。

