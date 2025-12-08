一片破局｜民建聯失血受黃碧嬌拖累？工聯會「墮馬」反增得票之謎

【立法會選舉結果】立法會選舉2025結果塵埃落定，最受大埔宏福苑火災輿論影響的民建聯，在「大埔一姐」黨友黃碧嬌捲入法團風波之下，今屆都取得20個議席，較上屆增一席，不過《香港01》統計，民建聯直選較上屆流失25萬票，火災所屬的新界東北，主席陳克勤選票減少34%，反被對手李梓敬領先，歸因於有人借火災抹黑，分析相信「黃碧嬌事件」是跌票原因之一。據了解，原本陳克勤競選工程重心放在沙田區開拓新票源，對撼以公民力量票倉重陣佔優的李梓敬，大埔放心交給黨友穩守基本盤，「黃碧嬌事件」或一定程度上打亂了陳克勤的競選部署。



「險勝」的地區還有港島東及九龍東，同區出兩隊的民建聯奪第二席當選，較第三席只是相差兩、三百票，惹來自己𠝹自己票的疑雲。不過，港島東用這策略卻多吸逾萬票，據了解民記派出植潔鈴、李清霞參選的其中一個作用，是善用李清霞福建人的優勢，在選區福建社團「陣地」與福建人吳秋北「爭票」。現在看來這個策略成功。



棄選潮無「交人頭」的工聯會，直選兩名議員郭偉强、陸頌雄「落馬」，選委界兩贏兩輸，勝選的理事長黃國繼續低票當選，排近尾十位，敗選的是兩名副會長。不過，其實工聯會總得票增加7萬票，雖終局不變維持7席，但因出戰選區較上屆多，支持基礎擴闊。今場選舉結果出爐後，六戰立法會的新界東南當選人「方國珊」登上Google熱門搜尋榜，這名票后經歷17年終於躋身立法會，分拆來看其得票之多，足以兩人當選。兩個「七十大限」退下的新民黨葉劉、實政圓桌田北辰成功交棒。《香港01》整理一片拆解。



位於旺角警察體育遊樂會的公務員專屬票站。（鄭子峰攝）

投票率勝上屆、投票人數下跌 與選民基礎縮小有關

火災後全城瀰漫悲傷氣氛下，選舉改制後第二場立法會選舉完成。逾130萬人投票，受惠於投票「加時」2小時，增設的公務員、醫護、院舍票站，加上半日假期、餐飲優惠誘因下，總結直選投票率31.9%，較上屆、改制後首場選舉上升1.7個百分點，但投票人數下跌3.3萬人，為甚麼呢？

值得留意的是今屆登記選民較上屆減少超過33萬人，本身選民基數縮小，加上投票人數微跌，故出現投票率升但投票人數下跌的情況。詳細地看十個直選選區，大埔所屬的新界東北投票率最低，全日只有30.15%，不過上屆都不是高、排尾三，今屆排包尾。雖然選管會翻查三個受大埔宏福苑火災影響的票站投票率，指與其他票站相若，但分析相信與選舉前夕的火災嚴重傷亡有關，畢竟受影響的不只災民，還包括大埔人的情緒。

民建聯主席陳克勤今天（8日）下午開記者會回應大埔火災對選情影響。（羅國輝攝）

「黃碧嬌事件」民建聯陳克勤受壓 李梓敬反領先

最受火災輿論影響的民建聯，在「大埔一姐」黨友黃碧嬌捲入宏福苑法團風波之下，今屆都取得20個議席，較上屆多一席。不過，其中直選的十席可以用「險勝」來形容，以黨主席陳克勤出選的新界東北為例，上屆與今屆他跟對手新民黨李梓敬票數「咬得緊」，兩人各取六萬多票的情況下，陳克勤領先李梓敬1,600票。

今屆對手由四個變五個，陳克勤與李梓敬都跌了兩萬票，大家也四萬多票當選，但倒轉來李梓敬領先多陳克勤1,100票，陳克勤較上屆減少2.1萬票，跌幅近34%。

民建聯主席陳克勤今天（8日）下午開記者會回應大埔火災對選情影響。（羅國輝攝）

據悉原本重心放沙田吸票 對抗李梓敬票倉重陣

據了解，原本陳克勤競選工程重心放在沙田區開拓新票源，因為李梓敬以公民力量的牌頭參選沙田，正正是公民力量票倉重陣，大埔放心交給大埔黨友穩住基本盤，「黃碧嬌效應」一定程度上打亂了陳克勤的競選部署。

不過失票最多的是將軍澳及部分沙田選區在內的新界東南選區，一直服務油尖旺的秘書長葉傲冬「空降」該區，得票比上屆減少5.6萬票大跌68%，除了「空降」可能有影響，上屆陣勢只有李世榮、林素蔚兩名建制及一名非建制派參選，與今屆新民黨、工聯會、專業動力出身的「地頭蟲」方國珊、張美雄合共5人參戰有分別，票源有機會分薄。

民建聯主席陳克勤今天（8日）下午開記者會回應大埔火災對選情影響。（羅國輝攝）

民建聯一區派兩隊 九龍東、港島東險勝二、三百票

另一個特色是民建聯今屆有三區派出兩隊參選，選前惹來很多質疑，究竟是否自己𠝹自己票呢？九龍東為例 現任的顏汶羽「落馬」，黨友「新丁」張培剛入局，本身兩人得票5萬多，已經較上屆少10909票，再加上兩人互相爭票，張培剛雖然取得第二席，但他的得票較第三名的獨立觀塘區議員梁思韻，只是相差282票，可以用「險勝」來形容。

港島東也派兩隊的民建聯，植潔鈴有現任梁熙力捧交棒，但都是「險勝」，她的得票跟第三名的自由黨阮建中只是相差358票。不過一區派兩隊的策略應用在港島東是多取了票，植潔鈴以及一同參選的黨友李清霞合共有3.8萬多票，較上屆將所有票放在梁熙一人多出1萬票。

12月7日，立法會選舉投票日，民建聯會務顧問葉國謙現身北角為民建聯港島東候選人李清霞站台。（黃寶瑩攝）

據悉李清霞用作爭奪吳秋北「福建票」

據了解，民建聯派出李清霞的其中一個作用，是善用她福建人的優勢，在北角在內的港島東選區、福建社團的「陣地」，與本身是福建人的工聯會吳秋北「爭票」。現在看來這個策略成功。總括而言，建制最大黨民建聯今次在10個地方選區中，雖然維持各取一席，但今屆總得票僅43萬票，較上屆的68萬票大跌近25萬票，跌幅達36.6%，是直選跌票最多的政黨。

12月8日，工聯會召開記者會總結立法會選舉結果。（夏家朗攝）

工聯會陸頌雄、郭偉强「墮馬」反增得票之謎

棄選潮無「交人頭」的工聯會同樣受到關注，因為工聯會今次有兩個議員在直選「落馬」，一個是勞工界轉跑道去港島西的郭偉强，他已做了三屆立法會議員，以及選委界轉跑道去新界西北的陸頌雄，他已連續兩屆是議員。

選委界又如何呢？工聯會派4人出戰，兩贏兩輸，輸的兩人是工聯會副會長，贏的理事長黃國連續兩屆出戰，繼續低票當選。40名新當選選委界議員之中，黃國得票排第28，比上屆少5票；另一個當選的梁子穎，由勞工界轉戰選委界成功連任，但得票排第33，令人聯想2022年選委界議員補選六人出選揀選四人，工聯會候選人最低票。政界分析，工聯會過往在最低工資、職安健等議題「撐到好行」，在選委結構中要爭取商界選委的支持，對工聯會未必有利。

12月8日，工聯會召開記者會總結立法會選舉結果。（夏家朗攝）

相反同樣打勞工議題的勞聯，繼續派一人參選選委界，主席林振昇奪得1300票，排10多位，在同界別而言算是高票當選，不過工聯會在今屆選舉中維持7席、直選佔3席，但因出戰選區增加，總得票由上屆約19萬票，增至超過26萬票，支持基礎擴闊。

方國珊當選第八屆立法會新界東南議員。（梁鵬威攝）

方國珊總得票足夠兩人當選

今場選舉結果出爐後，留意到Google Trend「方國珊」這個名登上熱門搜尋榜。這名新界東南當選人，憑58,828票成為票后，參選六次終於當選選左她的奮鬥史都可以談談。長年紮根西貢與將軍澳區，五度競逐立法會議席都無功而還，經歷17年終於躋身立法會，上屆她不能參選，為林素蔚抬橋奪得3.8萬多票，今屆自己出馬奪多2萬票。

值得留意的是方國珊的得票較另一名當選人、民建聯秘書長葉傲冬的2.6萬票多逾一倍。（資料圖片）

值得留意的是她的得票較另一名當選人、民建聯秘書長葉傲冬的2.6萬票多逾一倍，如果將方國珊的選票除開，都有2.9萬票，本身都足以夠兩人當選。她的徒弟、報稱無黨派的張美雄1.8萬多票落敗，成績優於工聯會，「拍得上」新民黨。

實政圓桌參選新界西北的莊豪鋒當選。（資料圖片）

葉劉、田北辰交棒成功

連同一人組織「專業動力」的方國珊進入議會，立法會大換血有44%是新面孔，包括另一個「一人政黨」實政圓桌參選新界西北的莊豪鋒都當選。「七十大限」退下的田北辰成功交棒，贏了元朗十八鄉舵地膽梁福元之子梁明堅，以及票倉在屯門的工聯會陸頌雄、新民黨甘文鋒。另一名成功交棒的是葉劉淑儀，同樣「七十大限」退下，將港島西交予曾是南區區議員的選委界議員陳家珮轉跑道出戰，保著葉劉上屆一半的選票當選。

今場選舉結果出爐後，留意到Google Trend「方國珊」這個名登上熱門搜尋榜。這名新界東南當選人，憑58,828票成為票后。（資料圖片）

尤記得選舉提名期前，不斷消息指至少30名議員無法連任，之後陸續有人棄選，今次選舉結果反映90名議員之中40個是新人，可以說是超額完成，10個直選選區中，有6區有當選人是「新丁」，當中兩區徹底洗牌，全是新人。

新一屆立法會議員任重道遠，中央港澳辦期許他們更加精研專業、創新創造、清正廉潔、有良好操守。特首李家超亦盼望他們與特區政府帶領香港深化改革。官方鼓勵市民投票其中一個賣點，是希望新議會支援大埔火災災民，善後重建，推動制度改革，社會關注新一屆議員如何應對這個頭炮考驗，才對得住130萬名投票的選民。