一片破局｜曾國衞「健康理由」免職疑團　急辭官不忘為復出留伏筆

「我的前列腺癌指數上升，PSA值長期超過11，最終決定請辭。」─── 62歲的曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務，解釋因前列腺問題。不過泌尿科專家指前列腺癌指數上升，不等如患癌，確診風險約40%。今次以健康理由辭職惹遐想，特別是曾國衞離別感言提到「仍希望在不同崗位貢獻社會」。究竟健康問題是否離任的唯一原因？何時發現患癌？曾否抽組織化驗有否前列腺癌？



政界、官場對免職不意外，因屢傳他與港府高層不咬弦，甚至與個別問責官員同僚就選舉負責的工作有拗橇，令人感突然的是從未聽聞「飲得、食得、抽得」的他有前列腺問題。未物色下手局長交接便離開「熱廚房」，今次引起建制議論紛紛，有人替曾國衞抱不平，指他服務政府近40年，處理選舉改制，又被美國制裁，不過料與特首同見記者交代已關顧面子。接手的新局長面紗未揭曉，有傳「武官」上位，亦有指恢復由政務官出任，眾說紛紜。有人笑言政制局有如「三煞位」，觀乎聶德權、陳帥夫、吳璟儁，以至曾國衞都是中途離任。《香港01》整理一片拆解。



曾國衞屢傳與港府高層不咬弦 與同僚選舉工作有拗橇？

曾國衞離開「熱廚房」的消息，早於上周經傳媒引述消息報道「引爆」，不過連日來只聞樓梯響，未有動靜。5日後，消息由「揣測性」變為「權威性」，新華社確認曾國衞被國務院免職，理由是前列腺癌指數上升，是時候「放下工作」辭職。不少政界中人對曾國衞離開政府感預料之內，因過去屢傳他與港府高層不咬弦，形容是公開的秘密。有政圈中人指「急流勇退」可能是「最好的安排」。

「武官」上位？改政務官出任？

免職後下一步關注任命人選，一周以來傳言滿天飛，政圈耳語不同人事擺位方案，不論官場還是政界都有傳言指，政務司副司長卓永興料或離任，民青局長麥美娟或保安局長鄧炳強成為「上位」大熱。不過，一場火災改變不少人官運，很多事現時預計不到。

另一邊廂，有指維護國家安全委員會秘書長區志光是接任政制及內地事務局局長的大熱，他在上屆政府在任保安局副局長期間，當時的局長如今是特首李家超，亦有警隊背景，這個崗位跟內地打交道就必然相信深得信任。

1月27日，國務院根據行政長官李家超建議，免去政制及內地事務局局長曾國衞職務。李家超與曾國衞見記者，解釋相關決定。（廖雁雄攝）

「曾國衞模式」複製？新局長才是儲君？

上屆政府經驗中途換政務司司長，被視為為下屆政府鋪路部署特首「儲君」，但現任司長陳國基深得信任，顧全體面不能輕易換人，會不會新任政制局長才是儲君呢？這個說法都有人談，不過現時「估領袖」言之尚早。亦有人又估會否「曾國衞模式」複製由入境處處長郭俊峯接任呢？曾國衞做局長前，都來自入境處，而郭俊峯先後借調至保安局和公務員事務局，其後獲派駐「駐京辦」。

不過有官場中人覺得不太似，亦有人說「武官」模式已作嘗試，會不會由AO政務官出任呢？眾說紛紜，惟傳言歸傳言，大家也「戴頭盔」不敢罔下判斷，以免跟車太貼中招。據了解，中央及港府已有合適繼任人選，正經有關程序，會盡快公布。

前列腺癌指數超11 患病風險約4成

曾國衞健康為由辭職之所以引起政界遐想，因為前列腺癌指數上升不等如患癌。同時，在未物色下手局長交接時，便急急離開「熱廚房」。有泌尿科專家指，指數只代表患前列腺癌風險，不代表一定患癌，病人須接受活體組織化驗，方知是否患上前列腺癌。他指，如果前列腺癌指數「前列腺特異抗原（PSA）」在4至10之間、以至達到11，病人必須考慮接受檢查。PSA值11代表確診風險約40%

今次是現屆政府問責局長第二次人事變動，對上一次在2024年12月，時任運流局局長林世雄和文體旅局局長楊潤雄被免職，由當時的常秘陳美寶及羅淑佩接任，換人前半年李家超都說過無計劃換局長。政治一天都嫌長，在官方未有正式公布前，可能繼續讓子彈飛。