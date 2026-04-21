為反修例被捕者設「洗底計劃」？李家超：因時制宜推行免檢控計劃

保安局推出「特別項目」計劃，聯絡被捕但未被檢控的年輕人，透過參加正向活動，令他們有免於檢控的機會。行政長官李家超今天（21日）被問到是否象徵推動社會復和，以及會否下一步設「洗底計劃」反修例被捕者，他未正面回應，表示2019年曾犯錯、真心悔過的青年，希望給予改過自身的機會，檢控以外的方法處理，保安局會按實際情況，因時制宜穩妥推行這個項目。



2024年，保安局局長鄧炳強不認同就檢控反修例案件被捕者「劃線」。(王海圖攝)

由「不同意劃線不告」 到「參加特別項目後不告」

保安局局長鄧炳強兩年前回應有反修例案件被捕人等候五年或以上仍未獲起訴，是否不公平時，他表明不同意。兩年後的今天，鄧炳強稱只要在法律容許的情況下，即可申請參加保安局的計劃，一經接納，當局將不會對其作出檢控，並會協助他們認識國家及生涯規劃，重新融入社會。此說法與兩年前表明「不同意劃線不告」有所分別。

4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（林彥迅攝）

李家超：一直支持讓犯錯的人有機會改過自身

李家超出席行會前見記者，被問到由拒絕劃線不檢控反修例未被起訴的個案，到今天參加保安局計劃可以不檢控，是否象徵推動社會復和？此外，選委界議員管浩鳴建議設立新「洗底計劃」針對反修例已服刑的人，不限刑罰輕重，會否考慮？因目前根據《罪犯自新條例》，三年後「洗底」的安排是針對刑罰輕微、監禁不超過三個月或罰款不超過一萬元的個案。

李家超回應指，2019年有人想推動港版「顏色革命」，製造廣泛暴亂，當時有青年被誤導，政府一直支持讓犯錯的人有機會改過自身，目前制度下有不同更生計劃予被定罪人士，包括感化令、監管令、判處去教導所等，協助改過自身。此外，針對18歲以下青年犯錯後可免檢控的計劃，包括警司警誡。

4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（林彥迅攝）

設新「洗底計劃」？李家超：因時制宜推行免檢控計劃

他說針對2019年曾犯錯的青年，如果他們真心悔過，亦希望給予改過自身的機會，因此保安局過去兩年推出特別項目，以檢控以外符合法律方法處理他們，讓真心悔改的青年重新出發，保安局會按實際情況，因時制宜穩妥推行這個項目。他未有正面回應會否設新「洗底計劃」。