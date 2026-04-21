油價高企會否管控？李家超：對油價變化不敢抱幻想　但較高位回落

油價高企，來往港澳的噴射飛航、金光飛航今天（21日）宣布船票加價約一成。行政長官李家超被問到政府提出每公升3元的短期補貼能否加快發放，以及會否管控油價時表示，會緊密監察，動態調較措施，「對於油價變化，不敢抱以幻想，但在最高油價一點的確回落，比戰事前高」，強調任何措施必須是臨時性和有期限性，確保不會製造公共財政風險。



噴射飛航、金光飛航周六起加價

噴射飛航鑑於燃油價格急升，以及物價持續上漲，獲澳門政府批准周六（25日）起加價。來往香港至澳門外港或氹仔航線，標準艙平日日航由175元加至194元、週末及假日日航加至212元。至於金光飛航來往澳門船票同日起加價，標準艙平日日航增至192元。

4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

油價高企管控？李家超：對油價變化不敢抱幻想 但較高位回落

行政長官李家超今天出席行會前見記者，被問到油價高企之下，再有公共交通工具加價，政府短期補貼能否加快發放；以及有否研究中長期措施，如管制油價，否則市民「硬食」。

4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

李家超回應指，中東戰爭充滿不確定性，不知維持多久，故政府早前通過跨部門專責組審視變化，由他主持會議提出措施協助公共行業，「對於油價變化，不敢抱以幻想，但在最高油價一點的確回落，比戰事前高」，政府會持續留意情況。

4月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

他提到，政府早前決定援助措施是基於5項原則，第一，如某行業價格目前已有政府審批機制，應交由機制處理。第二，任何措施必須是臨時性和有期限性，確保不會製造公共財政風險，會緊密監察，動態調較措施。第三，政府希望與燃油公司盡快達成協議，希望今月底推出每公升3元的補貼，5月內盡快推出商用車隧道費半價安排。