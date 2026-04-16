李家超率多名司局長與歐盟駐港外交官午餐　探討增進合作

行政長官李家超今日（4月16日）率領多名司局長，與歐盟駐香港辦事處主任及眾多歐盟成員國駐港總領事午餐，並就經濟和發展等議題交換意見，增進了解和探討更多合作空間。



4月16日，行政長官李家超率領多名司局長，與歐盟駐港辦事處主任及多個歐洲國家駐港總領事午餐。（李家超facebook）

李家超：1780間歐盟企業進駐 印證對香港信心

李家超在社交平台發文稱，歐盟是香港第四大商品貿易夥伴，現時，香港有1780間歐盟企業進駐，充分印證歐盟企業對香港蓬勃市場和友好營商環境的信心。作為連接中外文化的超級聯繫人和超級增值人，香港在各方面的豐厚知識和經驗有助歐盟企業拓展內地和亞洲市場的廣闊市場。

李家超指出，特區政府重視與歐盟的關係，致力強化彼此的連繫。面對日益緊張的局勢和市場動蕩，香港和歐盟在維護多邊主義，支持奉行國際規則的組織，重視開放合作等方面有強烈共識，香港會繼續和歐盟及其他有相同理念的經濟體共同維護自由開放貿易，加強合作，搭建橋樑，建立互利共贏的合作關係。

4月16日，行政長官李家超率領多名司局長，與歐盟駐港辦事處主任及多個歐洲國家駐港總領事午餐。（李家超facebook）

出席午餐的特區政府主要官員包括政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、創新科技及工業局局長孫東、文化體育及旅遊局局長羅淑佩，以及特首辦主任葉文娟。