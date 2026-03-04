兩會2026｜夏寶龍見李家超、岑浩輝　盼政府把握「十五五」機遇

全國兩會今天（4日）起在北京召開，港澳辦主任夏寶龍分別會見列席人大開幕會的港澳行政長官李家超、岑浩輝。其中，夏寶龍向李家超表示，「十五五」規劃綱要草案即將審議，相信特區政府和社會各界一定會把握機遇，堅持和完善行政主導，不斷提升依法治理效能。



值得一提的是，夏寶龍見李家超、岑浩輝時都佩戴不同領呔，與李家超見面時，佩戴去年《施政報告》主題綠色的領呔，見岑浩輝時戴了紫色領呔。此外，駐港國家安全公署署長董經緯繼昨日(3日)與夏寶龍會見港澳人大政協後，今日再與夏寶龍參與會見。



3月4日，港澳辦主任夏寶龍會見列席人大開幕會的香港行政長官李家超，佩戴去年《施政報告》主題綠色的領呔（港澳辦）

夏寶龍：李家超勇於擔當、積極進取

夏寶龍今天上午在北京會見李家超，出席的包括港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方，副主任周霽、農融，國安公署署長董經緯等。夏寶龍指李家超帶領特區管治團隊堅決貫徹落實習近平主席關於港澳工作的重要講話精神和中央決策部署，勇於擔當、積極進取，堅定維護國家安全，全力推動高質量發展，特區各領域工作取得顯著成效。夏寶龍又指，去年12月國家主席習近平聽取行政長官述職報告時強調，香港要主動對接國家「十五五」規劃。

他說，十四屆全國人大四次會議即將審議「十五五」規劃綱要草案，相信特區政府和社會各界一定會把握機遇，着眼國家發展大局，立足香港自身實際，制定好香港首個五年規劃，堅持和完善行政主導，不斷提升依法治理效能，充分發揮香港背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，加快建設國際創新科技中心，打造國際高端人才集聚高地，在融入和服務國家發展大局中實現更好發展。

3月4日，港澳辦主任夏寶龍會見列席人大開幕會的澳門行政長官岑浩輝。（港澳辦）

同日上午，夏寶龍會見岑浩輝，出席的包括徐啟方，副主任農融等。夏寶龍表示，岑浩輝帶領特區管治團隊堅決貫徹落實習近平主席關於港澳工作的重要講話精神和中央決策部署，銳意改革、奮發進取，堅定維護國家安全，推動公共行政改革，積極參與粵港澳大灣區建設，特區各項事業取得新進步。他又重提去年12月習近平聽取行政長官述職報告時強調，澳門要主動對接國家「十五五」規劃。

他同樣指，相信特區政府和社會各界一定會把握「十五五」機遇，着眼國家發展大局，立足澳門自身實際，制定好澳門「三五」規劃，堅持和完善行政主導，不斷提升依法治理效能，更加積極推進經濟適度多元發展特別是橫琴粵澳深度合作區建設，不斷彰顯澳門「一中心、一平台、一基地」作用，在融入和服務國家發展大局中實現更好發展。