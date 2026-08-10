申訴署零調查政府拒公眾索資料投訴　狄志遠：自廢武功恐淪紙老虎

申訴專員公署去年被揭發在網站移除2023年4月之前的調查報告，及所有市民投訴政府違反《公開資料守則》的個案。有傳媒報道，去年至今，就市民申訴不滿部門處理《守則》的個案，公署未有啟動「全面調查」。立法會前議員、新思維主席狄志遠今日（10日）質疑公署角色本是處理行政失當引起的問題，惟現時「自廢武功」。他要求署方立即交代事件，恢復被下架的資料，公開涉及部門，認真處理市民投訴。



去年5月19日，申訴專員陳積志接受《香港01》訪問為申訴公署網頁刪舊報告惹議辯護。（賴卓盈攝）

狄志遠批申訴專員公署失去初衷

申訴公署去年回應移除舊調查報告風波時指，近年給予政府部門及相關公營機構的建議，一般在兩年多內獲落實，故2023年4月之前發布的調查報告已不合時宜，甚或對公眾有所誤導。風波引發坊間嘩然，今日（10日）《明報》再揭發，去年至今，就市民申訴不滿部門處理《守則》的個案，即不滿政府錯用《守則》或索取公開資料被拒的投訴，公署沒有啟動「全面調查」，是繼2011年後再「歸零」；亦拒絕披露市民投訴涉及《守則》的部門數目及名單。

去年發聲質疑申訴公署做法的狄志遠，今日再批公署及專員「自廢武功，失去原有初衷」。他指出，公署職責是督促政府部門提高透明度、處理市民不滿，但自己不肯公開交代，亦避開市民和傳媒的合理提問，又質疑「難道所有政府部門突然之間都沒有行政失當？」

狄志遠批評申訴公署「有權唔用、有問題唔查、有質疑唔答」，只會淪為「紙老虎」。（廖雁雄攝）

全面調查跌至「歸零」，到底公署想向市民交代甚麼？是否所有政府部門突然之間都沒有行政失當？還是有問題都不想查、不願查？連邊一個部門都唔肯披露，公眾點知道問題有沒有改善？立法會又如何履行監察責任？ 狄志遠

申訴專員陳積志（廖雁雄攝）

促公署回覆下架資料 認真處理投訴

狄志遠又指，申訴公署部分個案「拖足四年先處理完」，令人質疑效率和處理成效，如今再加上下架資料、拒絕回應、調查「歸零」等，「說服力何在」？他批評申訴公署「有權唔用、有問題唔查、有質疑唔答」，只會淪為「紙老虎」。

他敦促申訴專員公署勿再迴避問題，而是立即交代事件、恢復被下架的資料、公開涉及部門，及認真處理市民投訴。「否則，公署失去的，不只是公信力，而是存在的價值。」