申訴專員陳積志5月下架風波後首開記招　無回應爭議

自今年5月申訴專員公署發生下架舊報告風波後，公署公布的兩份主動調查行動報告，都僅以新聞稿交代。今日（9日）公署終舉行記者會，講解一項有關暫託服務的主動調查，申訴專員陳積志出席時，被問及為何風波後未有召開記者會、最新年報為何刪除《公開資料守則》，主持人指問題與調查無關，陳積志沒有在會上回應。



申訴專員陳積志今日（9日）公布有關政府支援長者及殘疾人士照顧者暫託服務的主動調查報告。（廖雁雄攝）

申訴專員公署今年5月份被揭發移除2023年4月前的調查報告、新聞稿及年報，網頁上僅保留最近3年的資料，公署事前沒有任何公布，引起關注。

爆發下架風波後，公署曾兩次發布主動調查行動報告，分別是8月7日的《就房屋署處理公共屋邨冷氣機滴水的主動調查行動報告》，以及9月12日的《就非法棄置建築廢物問題及「好好斗」回收服務的主動調查行動報告》。兩次調查公署都以新聞稿交代，與以往舉辦記者會講解的做法不同。

陳今日首度於風波後主持記者會，被問到為何過去兩次調查後為何沒有召開記者會、最新年報為何沒提及《公開資料守則》，主持人指相關問題與今日的調查無關，稍後公署外務組會與記者聯絡。陳積志沒有在會上回應。

申訴專員公署。（廖雁雄攝）

調查報告再無實體版提供 職員稱「太厚」

此外，以往公署會於記者會中提供實體調查報告，惟是次公布會沒有提供，有職員表示報告「太厚」，可於網上查看。

翻查資料，申訴專員陳積志去年4月1日履新後，至今日發表最新一份報告前，合共發布10份主動調查行動報告，其中4次無舉辦記者會。