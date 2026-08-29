莊雅婷清華大學讀博士有感　盼回港做「馬克思主義積極傳播者」

有「學霸」之稱的青年民建聯副主席、西貢區議員莊雅婷，正攻讀清華大學馬克思主義學院博士。近日，她向學院分享求學志向，指出任區議員兩年多，明白到解決香港問題，必須掌握國家發展大勢和一國兩制內涵。她希望研讀經典、掌握科學方法，把香港一線的社會工作經驗帶入學術研究。學成後回到香港，走進校園、社區和青年群體講好中國故事，做「一國兩制」的忠實實踐者和馬克思主義的積極傳播者。



清華大學馬克思主義學院2026年新生開學典禮合照，博士生莊雅婷在相中。（清華大學馬克思主義學院微信公眾號）

莊雅婷。（莊雅婷IG）

近日，學院在微信公眾號記錄博士生的感言。其中，莊雅婷分享自己的求學意向。「理論不是書齋里的教條，而是認識世界、改變世界的行動指南。」她說，作為一名香港區議員，過去兩年多紮根社區、處理民生個案、推動政策落地，也更加認識到解決香港的實際問題，必須把握國家發展的大勢和「一國兩制」的深刻內涵。

莊雅婷。

莊雅婷。（夏家朗攝）

來到學院後，她希望研讀經典、掌握科學方法，把香港一線的社會工作經驗帶入學術研究。未來學成後，她指願回到香港，走進校園、社區和青年群體，用大家聽得懂、聽得進的語言講好中國故事，做「一國兩制」的忠實實踐者和馬克思主義的積極傳播者。

莊雅婷。（夏家朗攝）

莊雅婷。

莊雅婷。

莊雅婷2018年放棄英國大學錄取，選擇入讀北京大學政府管理學院與光華管理學院雙學位課程，及後於香港大學進修碩士課程。保安局局長鄧炳強曾經形容莊雅婷放棄英國名牌大學取錄是「棄暗投明」。