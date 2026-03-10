莊雅婷首談婚後對一事「不變心」　笑談嫁鍾培生：我都係結婚啫

25歲的青年民建聯副主席、民建聯西貢區議員莊雅婷將嫁百億家族後人、網絡知名人士鍾培生。莊雅婷今日（10日）接受《香港01》訪問時強調，不論單身或已婚，服務社區的心也不變，「我以前做咩，依家都會繼續做咩」，未來會繼續專注青年工作，及服務西貢區。不過，網上流言蜚語多，談及未來展望，她打趣笑言「我都係結婚啫，唔好搞到我殺人放火咁」，坦言身邊不少同事都結婚。



3月10日，西貢區議員莊雅婷出席區議會委員會。（夏家朗攝）

與鍾培生結婚被熱烈討論 莊雅婷：單身或結婚都續服務

莊雅婷、鍾培生的婚訊近日在網上引起熱烈討論。莊雅婷出席西貢區議會委員會會議後接受《香港01》訪問，她表示未來都會繼續專注地區工作，尤其增加青年參與方面，提升他們對社區的歸屬感。

其實無論我結婚好，唔結婚好，跟住之後單身好，唔係單身都好啦。我以前做咩，依家都會繼續做咩。 莊雅婷

西貢區議員莊雅婷支持設立警示牌，提醒市民警惕蛇蹤。（夏家朗攝）

莊雅婷盼繼續服務西貢居民。網上對她嫁鍾培生出現種種聲音，她笑言只是結婚，身邊很多同事也一樣。

其實我都係結婚啫，唔好搞到我殺人放火咁。 莊雅婷

譚耀宗（黃寶瑩攝）

譚耀宗冀莊雅婷繼續貢獻社區

民建聯元老、會務顧問譚耀宗早前向《香港01》指，看報紙才知道消息，沒有具體資料，形容結婚是人生大事，「希望他們結婚後，繼續為社區作貢獻」。

民建聯西貢區議員莊雅婷獲百億家族後人鍾培生求婚。(鍾培生FB)

莊雅婷、鍾培生淵源？

至於莊雅婷、鍾培生二人在政圈有何淵源呢？翻查資料，莊雅婷是香港福建社團聯會青委會常務副主任，鍾培生也是祖籍福建。他家族以地產起家，祖父是「工廈大王」鍾江海，被形容為「百億身家」後人。