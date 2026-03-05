莊雅婷鍾培生結婚｜憶棄英國讀北大被諷大陸人　鄧炳強讚棄暗投明

青年民建聯副主席莊雅婷將嫁給百億家族後人、電競公司創辦人鍾培生，求婚消息昨日（4日）公開後，莊雅婷、鍾培生二人名字登上Google熱門搜尋榜，短短半日內有逾3萬個搜尋，不少人好奇女方的背景。



莊雅婷目前是最年輕區議員，其「學霸」背景為人所知，除了擁北京大學「雙學位」，亦正攻讀清華大學馬克思主義學院博士學位課程，身兼全國青聯委員身份的她愛國愛港，曾憶讀北大被諷大陸人。保安局局長鄧炳強形容她當年放棄英國名牌大學錄取，選擇去北京大學讀書，是「棄暗投明」。



民建聯西貢區議員莊雅婷獲百億家族後人鍾培生求婚。(鍾培生FB)

莊雅婷早幾年積極投身政界，除了是全國青聯委員，亦曾擔任國安法5周年論壇嘉賓參與對談。當時，她談到愛國情懷，憶起18歲時開心地告訴中學老師自己考入北京大學的消息，老師對她上下打量後指「成個人都大陸晒」，自言感到難過「很想證明愛國沒錯」。

2025年6月21日，香港國安法五周年論壇下午以青年為主題舉行座談會，圖為西貢區議員莊雅婷。（大會直播）

她說在地區工作中思考：「香港人為何會缺失國家安全的意識」，認為「有國安意識」的前提是有國家的「意識」和「概念」，必須知道「我首先是中國人，然後是香港人」，形成國家的概念才可在國際形勢上分清「內外有別」，明白什麼是「外部勢力干預」。

翻查莊雅婷2024年上任至今的區議會會議出席率，均達100%。（莊雅婷IG）

莊雅婷正攻讀清華大學博士學位 棄英校鄧炳強讚棄暗投明

愛國愛港為人熟悉的她，目前正攻讀清華大學馬克思主義學院博士學位課程，此前亦在北京大學修讀北京大學政府管理學院和光華管理學院「雙學位」。保安局局長鄧炳強曾形容莊雅婷2018年放棄英國名牌大學錄取，選擇去北京大學讀書，是「棄暗投明」。

鍾培生向西貢區議員莊雅婷求婚。（鍾培生提供）

莊雅婷鍾培生淵源是祖籍福建？

無預警下公開男友身份，求婚消息迅即在政圈議論紛紛，二人在政圈有何淵源呢？翻查資料，莊雅婷是香港福建社團聯會青委會常務副主任，鍾培生也是祖籍福建。他家族以地產起家，祖父是「工廈大王」鍾江海，被形容為「百億身家」後人。

鍾培生目前是仁濟醫院副主席、香港電子競技有限公司創辦人，推動電競發展，在網絡上為人熟悉的是不時在頻道「培生培心」分享個人評論，又舉辦「培生擂台」拳擊比賽。

譚耀宗：希望繼續貢獻社區 莊雅婷：做好議員工作

莊雅婷向《香港01》表示，私人事情不作回應，感謝外界的關心，強調會繼續做好西貢區議員的工作，服務市民，服務大家。

對於黨友莊雅婷被求婚成功，民建聯會務顧問、全國人大前常委譚耀宗回覆《香港01》表示，看報紙才知道消息，沒有具體資料，形容結婚是人生大事，「希望他們結婚後，繼續為社區作貢獻」。