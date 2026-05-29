直播｜盧偉國攜90後未婚妻余仲欣見記者：兒女私情引關注好奇妙

73歲的經民聯主席盧偉國近日公布新戀情，為政圈投下震撼彈。盧偉國將與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣「拉埋天窗」，一對準新人今日（5月29日）在經民聯總部開記者會交代，分享婚訊喜悅及講述因同愛粵曲粵劇相逢之緣。



記者會現場的佈景版與婚宴無異，印了盧偉國與余仲欣的中英文名字，並有粉色玫瑰圖案襯托。《香港01》聽聞，盧偉國初步擇了好日，將於10月11日在賽馬會雙魚河鄉村會所與余仲欣舉行婚禮。



5月29日 ，經民聯主席盧偉國與未婚妻余仲欣一起見記者。（林彥汛攝）

盧偉國：以前記招講國家大事 今天講兒女私情「有啲害羞」

盧偉國在記者會開場白中感謝外界家對他與余仲欣婚姻的關愛，形容今日不是一個記者會向大家交代什麼，而希望是向大眾分享喜悅。他直言，自己過去開記招都是關於「國家大事」，而今次是「兒女私情」，形容社會對他們的關注令他感到「很奇妙」，今天這樣見記者「有啲害羞」。

他續稱，本來計劃先向身邊的人交代，稍後才向各界交代，但傳媒十分敏銳，而收到的消息亦基本上為正確。

5月29日，經民聯主席盧偉國與未婚妻余仲欣見記者，現場有大型佈景版。（林彥汛攝）

據了解，盧偉國向黨友透露擬邀請余仲欣加入經民聯，對方已答應加入。有經民聯中人相信，讀畢城大獸醫學學士的余仲欣，或可為經民聯帶來繼眼科醫生以外的另一專業人士生力軍。

盧偉國與余仲欣曾同台演出。

73歲盧偉國與約30歲余仲欣因愛粵曲而相逢

盧偉國在立法會換屆時棄選，但仍擔任經民聯主席。據了解，他周二（26日）曾帶余仲欣出席經民聯立法會黨團會議，把對方介紹予黨友認識。熱愛音樂且精通多種樂器的盧偉國，向黨友大談對余仲欣的感覺，明言很欣賞其粵劇造詣，尤其鋼琴及二胡都達到演奏級。

73歲盧偉國再婚娶90後粵劇花旦余仲欣。

盧偉國與未婚妻余仲欣合照。

他表示自己不時去現場觀賞余仲欣的演出，余仲欣即場演奏二胡後，他更在黨友前「激咀」對方曬恩愛。兩人在立法會與黨友一起合照。

盧偉國元配五年前離世 與余仲欣認識時對方仍是小學生

盧偉國元配黃少珍五年前離世。多個說法指余仲欣最初是由盧偉國已故原配黃少珍介紹認識的。當時余仲欣仍是小學生，首次贏得全港粵曲比賽小學組冠軍。盧偉國曾在2024年與與余仲欣合演警世諧趣粵曲《呃神騙鬼》，他在日記中透露，過往曾與黃少珍演出此曲數回，今次輪到與「世姪女」余仲欣合唱。他當時稱讚余仲欣自幼醉心粵曲粵劇，唱做俱佳，尤精多種樂器，難得她有志推廣傳統曲藝，年紀輕輕已於演藝學院教授粵曲唱科。

盧偉國與未婚妻余仲欣曾演出粵劇。

盧偉國吹奏色士風（歐家樂攝）

盧偉國與未婚妻余仲欣曾演出粵劇。