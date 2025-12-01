宏福苑火災｜夏寶龍在深圳聽取有關情況詳細匯報
撰文：文維廣
出版：更新：
大埔宏福苑五級火災造成超過140人死亡，中央政府高度關注。中央港澳工作領導小組副組長、中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（12月1日）在深圳聽取有關情況的詳細匯報。
11月26日宏福苑發生奪命火災後，國家主席習近平要求中央港澳辦、香港中聯辦支持香港特區政府全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷員救治、善後安撫等工作，有關部門和地方提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。
港澳辦隨後組建工作小組，來港協助開展救災工作。工作小組由港澳副主任農融率領，於11月27日淩晨出發，當日早上抵達香港開展工作。農融抵港後已多次聯同中聯辦主任周霽到臨時庇護中心了解災民生活情況及需求，又到醫院探訪受傷市民與消防員。
港澳辦常務副主任徐啟方亦在11月27日下午來港協助開展救災工作。
