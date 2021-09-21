職工盟擬解散　香港工運路如何走

成立31年的職工盟於周日（19日）宣布啟動解散程序，預計於下月3日召開特別會員大會表決。機構內外普遍認為與前年積極參與反《逃犯條例》修訂運動，觸及港府以至北京的政治紅線而受到各方壓力有關。



職工盟作為勞工團體，靠爭取工人權益起家，自成立起便強調定位為「自主及民主的工運陣營」，工人議題常與其他社會議題結連，例如過往十多二十年爭取雙普選。機構相信工人的剝削宰制不止在於勞資關係，因此抗爭亦要遍及工作、生活和政治層面。在反修例風波期間，職工盟響應多次政治罷工。

2019年6月14日，香港正值反對《逃犯條例》修訂的浪濤中，職工盟召開記者會，呼籲全港市民6月17日「罷工、罷市、罷課」，到金鐘參與由民陣發起的反修例集會。（黃寶瑩攝）

工會要避免政治化

惟政府現時已有《職工會條例》規管職工會的行為，值得工會——尤其反修例風波後的新工會——正視。一些新工會不滿現有工會保守和劍指選舉，另一些政治色彩明顯，例如香港言語治療師總工會。該會出版「羊村」系列兒童繪本後被政府指控串謀刊印煽動刊物，勞工處職工會登記局上月表示將於10月取消該工會登記，原因是「工會正被用作與其宗旨或規則牴觸的用途」，違反《職工會條例》。及後工會成員被警方國安處拘捕。雖然案件未審結，但足以警示其他工會的言行要嚴格守法。

的確，社會經濟政治範疇的宰制互相扣連，工會有政治訴求可以理解，但抗爭類型和策略仍然要看比重和優次。反修例風波令香港陷入混亂，政府實施《香港國安法》後，執法及規管嚴厲。在此背景下，爭取勞工權益的策略需要檢討。不論是餘下的工會還是日後有新成立的工會，也宜守着「和理非」原則，避免政治化的言行，着重具體按着受屈勞工和行業的困境討回公道。

職工盟的遊行總會有吸引眼球的道具，道出基層勞工的不滿。（歐嘉樂攝）

與早前宣布解散的教協相比，政府沒有明言要斷絕與職工盟的關係，例如勞工處不再接受職工盟轉介的投訴，或者僱員再培訓局中止職工盟再培訓課程合約，而《基本法》和勞工法例仍然保障組織和參加工會和罷工權利，表示工會仍可保持一定生存空間。

解散影響不可輕視

無可否認，職工盟若然落實解散，是繼教協終結後對勞工運動是再一次震盪。機構現時有80多個屬會，逾14萬會員，遍布各行各業。理論上，工會可以不靠聯合會運作，但中小規模工會的人手和資源不足，很多時候需要工會幹事的支援和統籌，聯盟消失對他們的影響較大。

此時政府的角色不可或缺。香港連集體談判權也欠奉，打工族難以平等與僱主談判。疫情之下，員工更動輒被減薪、放無薪假和裁員。政府萬不能只從政治角度解讀職工盟提出解散，反而要密切留意企業的欺壓會否趁勢上升。職場的壓力和不公，隨時會轉化為社會怨氣，同樣有機會導致社會不穩。

職工盟在反修例風波時期激進化令自身陷入困境，但社會不應抹殺它們過往捍衛工人權益的付出。展望將來，工會言行要實事求是，專注捍衛工人權益，手法要保持「和理非」，避免政治立場先行，才是對工人的最大保障。