職工盟提解散　工聯會能否填補權益空缺？

職工盟打算解散後，有媒體誤報「工聯會啟動解散」，被立法會成員麥美娟批評。工聯會當然不會結束，但在職工盟即將解散之際，工聯會有沒有能力和機會填補空出的工會力量，保障及促進工人權益，卻是社會所關心的問題。



工聯會成立於1948年，當中經歷起起伏伏。六七暴動後退出抗爭性的工業行動並一度沉寂，直至香港前途談判，成員晉身基本法諮詢委員會和參選前立法局，機構才重新為人熟悉。

工聯會理事長黃國（右）表示，過往政府偏重商界，對勞工權益的關注不足（張浩維攝）

工運表現受質疑

在香港，個人的勞工權益查詢和投訴跟進是工會的日常工作。在此之上，工會不時要處理工業行動，規模有大有小，當中工聯會也介入不少。例如回歸前後兩次隧道員工罷工，工會和員工成功迫使資方保住薪酬待遇，承諾不會解僱參與工業行動員工。不過，紮鐵工潮令工聯會元氣大傷，議會表現亦違背機構方針。

紮鐵工潮在2007年發生，歷時36天，工潮的轉捩點在於工聯會在初期與商會談判但無法達成協議，呼籲工人離開和復工，工會亦不會參與罷工，引起工人不滿，後由職工盟接手，最終加薪結果未如預期，但成功爭取八小時工作，也訂立了其他行業鮮有的行業協議。此結果令職工盟建立名聲，並延續至2013年歷時逾40天的碼頭工人罷工。到了2018年，九巴車長葉蔚琳發起工業行動抗議新入職車長待遇較舊車長差，工聯會九巴分會代表曾批評參與者「不理性、好卑鄙」，並質疑部分車長被誤導。

2013年碼頭工潮，有不同界別聲援，歷時40日，換來半杯水的勝利。（中通社）

政策違背勞工立場

除了工運本業外，工聯會在政治層面亦備受批評。工聯會和職工盟一項明顯的不同，就是工聯會是建制陣營一員，在政治立場上與政府一致之餘，而且分享管治權力。由最核心的行政會議成員，較外圍的副局長，到諸如勞工顧問委員會的諮詢團體，也有其成員身影。正因如此，工聯會應該更有能力影響政府政策，但一件又一件勞工議題證明工聯會有負服務對象。

最明顯例子是沒有阻止政府廢除僱員代表權、諮詢權及集體談判權條例，包括陳婉嫻、譚耀宗和梁富華等成員辯解訂立法例時倉促，未經廣泛諮詢云云，但政府自此之後沒有再把勞動三權再交議會。若然不滿當時由職工盟李卓人動議的條例，工聯會大可另行諮詢社會，後把意見轉給政府參考，至少有實際行動向政府施壓。再者，到了近年，工聯會沒有在議會支持七天侍產假議案而是跟從政府步伐，又在標準工時議題又態度分歧，偏離捍衞勞工福祉的定位。

工聯會本年提出「新時代新工運」綱領，聲言打擊反中亂港者，又劍指地產財團。宣揚愛國愛港固然重要，但工聯會最重要的還是保障及促進勞工權益。工聯會若未能推動勞工倡議落實，迫使政府平衡勞資實力，使打工族不分政治立場皆可受益，試問又如何贏得不同政治陣營的尊重，進一步壯大勞工聲音？