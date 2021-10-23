陳智思籲重建政治互信　勿視中共為禁詞　認同納教程：非逼人愛黨

行政會議召集人陳智思今（23日）出席電台節目，大談中港矛盾、以及反修例運動後的社會復和問題。他承認過往與內地交往，香港只著眼商界的經濟好處，卻忽視了所衍生的矛盾，包括普羅大眾眼中的資源爭奪，被抬高的樓價即為其中一例。



陳指這些矛盾一經炒作便爆出前年亂局，現時要解決香港深層次問題並不容易，因為這些矛盾種下已久，現時首先要解決住屋、青年上流等市民基本訴求；長遠則要走出政治圍爐的局面，重建互信。他稱一些紅線，例如「香港係國家一部分，就冇得拗嘅」，但批評政府「中央從來冇話唔可以」，認為社會是誇大了政治高壓。



陳智思指香港人有必要了解共產黨，過去社會視之為「禁詞」是錯誤，承認這個議題對香港人而言好敏感，未來要在課程、教育方面讓港人認識共產黨，但切忌急進，要慢慢推行，強調「唔係要鍾意佢（共產黨），但至少要明佢做咩先，連明都唔明，香港定位以後點走？」



2019年6月9日，民陣舉辦反修例遊行，民陣表示有103萬人參與。（林若勤攝）

2019嘅社會事件、甚至暴動，當然係畀一啲有心搞事嘅人推波助瀾，令呢啲矛盾浮咗出嚟，再將問題指向中央、指向特區政府。當然，有啲係特區政府處理得唔好，呢啲矛盾點，再畀人炒作之下，出事啦！ - 行政會議召集人 陳智思

陳智思口中的深層次矛盾是貧富懸殊、住屋問題，無產階層難以在經濟發展中得益，甚至貧者愈貧。他稱這些矛盾不是政治上的「黃藍矛盾」，是「基本盤問題」，但十幾年政府都無處理，亦是奉行資本主義的社會通病，而港府及中央其實完全知道問題所在。最近，中央政府更「成日出嚟講嘢」，著緊問題並督促香港處理。

與內地交往以前見利不見弊

另一個問題則是中港矛盾，陳指香港背靠快速發展的內地，既有經濟好處，也有另類困擾，「（內地）三、四億嘅中產，中產會購買更加好服務，如果佢喺南部、大灣區，佢去邊度購買服務？梗係去香港啦，亦係對香港經濟好，但都製造（了問題）好似同你爭資源。但係兩睇，如果同商界講，佢當然歡迎；一般市民，佢會覺得學位係咪又多咗競爭，樓價又係咪推高咗，更加買唔起，一連串矛盾。過去，（我哋）淨係睇到經濟成效，睇唔到佢製造緊矛盾。」

須「坐低」重建互信忌政治圍爐

陳智思指，現時全社會都要落力先解決好住屋及青年上流等基本問題；呼籲同時開始重建互信解開政治矛盾。

陳指過去一段時間，不同陣營的人只是「睇自己要睇嘅嘢」，要「坐低要傾都未必咁容易」，短期內很難解開這個矛盾。他特別舉例，指反修例運動很多案件才開始審理，長遠仍須不同崗位的人「坐低」，強調「（互相）指罵係唔會幫到問題，重建信任需要啲時間，唔同崗位嘅人都需要做呢步。」

不過，他提到復和是有前提，「香港係國家一部分，就冇得拗嘅，對唔住，要拗呢個就冇空間。除咗呢個之外，好多時，有人問我係咪唔可以批評嘢，依家有小小將啲嘢誇張咗，去埋一邊！中央政府從來冇話唔可以批評，佢有三條紅線唔可以挑戰，共產黨係執政政黨，（香港）獨立係紅線，呢啲唔可以。」

陳智思指批評政府，推動政策改善絕對無問題，「不過，依家好多時係信任問題，呢個需要解決。冇咗信任，大家坐低傾都做唔到。」他強調需要時間，而且不止政府，整個社會都要一齊傾。

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認識中共納教育課程勿急進

陳智思特別提到，香港人絕大多數都不了解共產黨如何治國理政，甚至有誤解，「好老實我都唔知！」他認同有需要在教育課程內加入相關內容，但強調不能夠急進，笑稱「大家好驚，我都唔想亂咁講。」

他稱自己都是因為做生意才慢慢了解共產黨，認為內地經濟及社會有今日成就，共產黨「差極都有限」，他稱認識共產黨，「唔係要（你）鍾意佢，但至少要明佢做咩先，連明都唔明，香港定位以後點走？」共產黨作為「一國」的執政黨，不了解它很影響香港人判斷「兩制」未來的發展。