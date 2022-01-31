徐英偉下台．分析︱遲來的高官問責　林鄭總算「做對」了一回

民政事務局局長徐英偉因捲入「洪門宴」派對風波而離任，是自2012年發展局前局長麥齊光以來，首位直接因醜聞而下台的政府問責官員。徐英偉的「落鑊」，源於在疫情爆發之際，作為抗疫主要官員無視政府最高層警告，出席大型社交聚會，除下口罩「滿場飛」並長時間逗留，損害特區政府管治威信及抗疫工作。單就今次事件而言，特首林鄭月娥「雷厲風行、手起刀落」的處理方式，值得肯定。



問責制為人詬病

林鄭月娥在事件爆出之際，立即召開記者會表明嚴辦，並點名對徐英偉「尤其失望」，隨後回應記者提問時表明事件絕對不會不了了之。相信經歷修例風波和新冠疫情的香港人，很久沒有見過政府有如此「勇於問責」的一面。至少在今次事件中，特區政府處理高官自身操守問題，不會採取雙重標準，未有「做壞規矩」。

主要官員問責制實行20年，成效為人詬病之處在於，雖然理論上官員要為個人行為及施政失誤負責，但實行下來欠缺客觀準則。過去香港發生諸多政治風波及爭議事件，當中很多都涉及政府決策失誤，但真正問責下台者寥寥可數，不免令公眾生疑：到底問責制是否已名存實亡？

這次事件亦告誡所有香港管治者，包括特首、問責官員、立法會議員，在新政治形勢下不可抱持僥倖心態，要有最基本的自我道德約束，雖然過去反對派已被清除，但別以為無人制衡，犯錯後就可以躲過公眾監察。

官員違規罪加一等 自行辭任顯基本負責精神

今次捲入「洪門宴」事件的誠然並不止徐英偉，至少涉及15位政府官員以及20名立法會議員；事發當天（1月3日）政府並未收緊社交距離措施，參加宴會本身也未必違法。但作為政府抗疫主要官員、香港的管治者，理應有比常人更高的道德自覺，這是最基本的政治邏輯。

再加上，食物及衞生局局長陳肇始早在去年12月31日已公開呼籲避免出席大型社交活動；行政會議成員李國章更向《香港01》透露，林鄭在事發當日早會，已向官員溫馨提示指「唔好周圍走」，徐英偉連政府高層的呼籲都無視，屬罪加一等。事實上，林鄭今日在記者會亦提到，徐英偉在宴會逗留接近兩小時，沒有使用「安心出行」應用程式，並涉嫌違反佩戴口罩的防疫規定。

香港新冠肺炎疫情反覆，政府多次收緊社交距離措施，市民日常生活大受影響，民間自然對嚴厲的防疫措施心生疑竇。如果政府定下的防疫政策，官員自己都當「耳邊風」，憑何說服公眾服從安排？因此違規的官員負上後果，是「最低消費」，維護政府防疫政策的最基本權威。天下政府管治，離不開一句合法性（legitimacy），管治者的「身教」比起任何的「解說」、法律規範都更具說服力。

公道而言，徐英偉今次是主動辭任，顯示他犯下嚴重錯誤後願意承擔責任，總算是負責任的表現，可以接受。自《港區國安法》及完善選舉制度後，中央政府之強勢作風亦值得稱許，香港仍有很多問題建立機制解決，期望一眾管治者可引以為誡，拾修例風波後被重創的管治威信，為日後推動良政善治打下基礎。