【朱敏健專訪】政治延燒　大律師罵示威者收1.4萬投訴　破盡紀錄

社會嚴重分裂下，香港電台因時政節目而收到大量涉政見的集體投訴，平等機會委員會所收到的投訴訊息亦不遑多讓，近期針對一名大律師在網上批評示威者的單一個案，便收到了1.4萬個投訴訊息。平機會主席朱敏健接受《香港01》專訪時形容，近期格式化投訴的數字前所未有之多，「即使最簡單的一句回覆，因為要逐一入地址，差不多要成一個月時間。」平機會因而決定，放棄過去堅持一對一回覆的服務慣例。對於多次解說涉歧視事件的言論不討好，朱敏健指平機會有責任就歧視法例解釋，即使事後被批評，仍是責無旁貸。 特首林鄭月娥在1月初多次拒絕封關，理由是不符世衞「不應該採取會助長歧視的行動」的指引。朱敏健指，其實港府的政府行為本身不受《種族歧視條例》所限制，加上《殘疾歧視條例》列明，只要有合理的防疫理由，即使干犯反歧視法例，亦有豁免。他估計，港府當時的決定，是嘗試平衡防疫與歧視之間的考慮。

朱敏健指，平機會自去年反修例事件起，收到不少大規模範本式投訴，但當事人沒有向他們投訴，無法直接追查事件。（高仲明攝）

範本化電郵投訴去年起冒現

平機會向來逐一回應接獲的投訴查詢，但由去年的社會事件開始，範本化的電郵投訴方式應運而生，面對海量的大規模投訴，朱敏健指平機會難以堅持作個別回應，改在網上發聲明一次過回應。朱敏健透露，大規模範本式投訴的源起，是反修例事件期間，有指一名女示威者被捕後遭拖行至衣衫不整。當時面對數百個投訴，平機會仍盡量逐一回覆，但因為是涉及警方施行性暴力的嚴重指控，平機會不能只透過片段性的文字描述作判斷，故回覆的宗旨，是邀請當事人親身到平機會投訴，否則平機會無法直接追查。

社會事件升溫 第3者投訴成為主流

隨着社會事件升溫，朱敏健發現由第3者發起投訴開始成為主流，例如酒店、食肆拒絕服務某些客人、居民身份、外來人士等投訴，都沒有當事人，令平機會很難處理，只可發聲明回應，從法律上解釋案件會否有機會觸犯《反歧視法例》，以及某些行為不應被認同。

就爭議發言被批評 解釋條例法理為應有之義

作為平機會的代表，朱敏健就眾多不同牽涉歧視的社會事件積極發聲，但亦換來不少批評，連發表有關聲明的署名職員都被點名指摘。例如，平機會曾解釋，就警員感染肺炎而幸災樂禍的言語並無違例，就被人質疑變相鼓勵相關行為：「我們理解民眾情緒，但無論如何，法律就是法律，法律條文現今局限如此的話，我們只可讓公眾認清此局限。未來情況如果持續，成為趨勢時，是否意味法律要重新檢視，可否有修改空間，這可以研究，我們持開放態度。」他認為，向市民解釋反歧視法例可涵蓋之處，屬應有之義，即使平機會在出了聲明後受到責難，仍是責無旁貸。

光榮冰室拒絕招待說普通話顧客事件一度鬧得滿城風雨，有關疫症的歧視投訴已由上月中的600宗，攀升至最近1,600多宗。朱敏健亦曾因光榮冰室事件與公務員事務局前局長王永平隔空筆戰，就行為會否構成歧視、是否合理，吵得面紅耳熱。朱敏健解釋，相關法律條文清晰，身患疫症，甚至被認為有疫症下所受的歧視，同樣涵蓋在《殘疾歧視條例》之內，但只要行為屬合理防疫，都有豁免。最終，食肆歧視事件，在無被歧視者投案的情況下，平機會難以跟進，只能勸籲食肆改字眼，寫清楚不接納去過某些地區的人士等。

合理防疫縱涉歧視亦有豁免 政府若封關享免死金牌

年初疫情主要在內地爆發時，特首林鄭月娥在記者會上，被問到政府是否不考慮進一步封關。她當時指，全面封關或針對某類人士封關，不符世衞「不應該採取會助長歧視的行動」的指引，反問處理公共衞生問題時，為何會用居住地來劃分，甚或用戶籍來劃分。

朱敏健解釋，相信林鄭主要是希望跟隨世衞的原則性指引，而本港的《種族歧視條例》本身並不涵蓋所有政府行為，因為立法時考慮到政府在執法、出入境管制時會牽涉不同種族，如立法時一刀切涵蓋所有行為，將難以執行，因此政府在此條例有「免死金牌」。

再者，上述提到《殘疾歧視條例》對合理的防疫措施本身有保障。《條例》第61條訂明，當某人的殘疾屬任何傳染病，而有關歧視性作為，是為保護公眾健康屬合理地需要時，即使另一人歧視該殘疾的人，條例並不適用。

朱敏健估計，政府當時或者認為，一旦封關太徹底，在當時的疫情下或構成歧視，故只對內地採取有限度入境限制措施，嘗試平衡防疫與歧視。「防疫措施其實是平衡的，balancing exercise，整個行動都應該平衡風險，如何有效抗疫，亦如何保障居民應有的權利，當然亦要考慮如何避免觸犯歧視條例，這都是應該的。雖則《條例》內有適當的豁免條款，但政府亦必須明白，如果民間情緒覺得過了火位，亦必須要解決的。」

後來，韓國大邱市一度短時間內大規模爆發疫情，港府改為快速宣布對南韓封關。朱敏健指，當時亦有聲音質疑港府是否歧視，但他分析，由於港府是針對自韓國入境的人士，而非不准韓國人入境，定義上亦不符種族歧視。