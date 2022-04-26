外防輸入暫無意再放寬　林鄭：9間隔離酒店下月改作入境檢疫

實施了長逾兩年的非港人入境禁令，隨著疫情放緩，5月1日起將會取消。航班熔斷機制的觸發門檻同時減辣，由原本同機三名乘客確診即禁飛，調高至五名，或全機乘客總數的5%乘客，以較高者為準。



特首林鄭月娥今日（26日）表示，多項重要疫情指標跌勢持續，將按照早前公布的放寬防疫措施時間表，預計於5月中落實第二階段放寬措施。不過，通關及出入境安排是防疫重要一環，雖然很多國家及地區開始放寬，不過香港的政策仍是避免出現輸入個案，目前無計劃進一步放寬出入境限制。



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疫下香港機場面臨的僅屬「短暫影響」

隨著疫情確診數字回落至3位數，林鄭表示會持續檢視疫情發展，按公共衞生、社會需要和市民接受程度三方面調整社交距離措施。對於外防輸入的政策及熔斷機制，林鄭指，香港的國際航空樞紐的角色十分重要，本屆政府在這方面不遺餘力，由特區政府政策到「十四五」規劃獲中央支持，以至大灣區內與珠海機場的合作發展，香港國際機場都扮演重要角色。

林鄭強調，疫情下香港機場面臨的只是「短暫影響」，隨著政府逐步放寬外防輸入措施，相信會有「立竿見影」的效果，在機場可以重見往時的熱鬧，吸引更多人入境，相關工作會繼續進行。

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只開放2、3個社區隔離營 其餘備用狀態

至於確診數字大幅回落，大量社區隔離設施丟空，林鄭月娥指已率先將部份設施交還，包括三幢公屋大廈及兩幢未入伙的過渡性房屋，也有設施更改為其他用途，例如竹篙灣檢疫中心改為中學文憑試確診考生試場。至於目前七個由中央援建的社區隔離設施將縮減開放數目：「會集中喺某兩、三個，但唔會七個全部開放，因為每開一個都要一套人手、二十四小時，這工作保安局局長正在進行中。但他們仍會在備用狀態，以確保如不幸有第六波疫情來臨，香港有能力應對第六波疫情。」

隨著下月起放寬入境措施，非香港居民將獲准入境，酒店檢疫需求勢必增加，林鄭表示，已見到隔離酒店預訂有上升趨勢，「但係未去到話咩一房難求」。政府正檢視將隔離酒店改為檢疫酒店，下月會將9間酒店共3,000多間房間改為檢疫設施之用。