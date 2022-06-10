遭撤銷勳銜　楊森稱無悔公民抗命　捍衛集會權是榮譽也是良知

政府撤銷民主黨元老、立法會前議員楊森及單仲偕的勳銜及太平紳士委任。楊森回覆《香港01》並向黨友發信，指並沒就撤銷勳銜上訴，強調自己捍衛香港的和平集會及示威權利，是榮譽也是良知。他強調，自己捍衛這些權利而「公民抗命」，最終被指違反《公安條例》而定罪，因而遭撤銷勳銜，自己絲毫不感後悔。



楊森：卑微服務港人、民主自由及法治

現年74歲的民主黨前主席楊森，因涉及反修例及前年「六四」共4宗未經批准集結案，被判囚14個月，今年4月刑滿出獄。他透露早前已經接獲政府通知有關決定，自己並無作出上訴，強調和平集會及示威權利受《基本法》及《人權法案》保障。他會繼續在香港捍衛及爭取人權、民主及法治，強調自己卑微的服務是面向香港人、以及民主、自由、法治原則。

09年獲頒銀紫荊星章 政府讚揚為弱勢謀福祉

翻查資料，楊森於2009年獲時任特首曾蔭權頒授銀紫荊星章，當時政府在嘉許語中讚揚他在公共和社會服務表現卓越，致力為弱勢社群謀取福祉，就民生議題提供寶貴意見，貢獻良多，在不同的公職崗位上，促進社區與政府之間的溝通。單仲偕則於2007年獲頒銀紫荊星章，兩人均獲委任為太平紳士。

因民主派初選被控「串謀顛覆國家政權」、正在還柙的港大法律學院前副教授戴耀廷，同樣遭撤銷勳銜。他早於2001年獲時任特首董建華頒授榮譽動章，表揚他致力推動《基本法》及人權方面的公民教育。戴早前已因「雷動計劃」招致選舉開支罪成入獄。