回歸25年｜專訪楊森：一國兩制仍有轉機　社會表面安定惟人心未歸

回歸25年間，民主派在本港政治舞台曾扮演舉足輕重的角色，佔立法會近半議席，主導香港公民社會和輿論氛圍。但自《港區國安法》生效及新選舉制度落實，民主派非但絕跡立法會，核心人士亦相繼入獄、離港或趨向低調，影響力驟降。

民主黨前主席楊森接受《香港01》專訪談及回歸25年歷程，認為經歷過去3年事件，香港現時已進入「威權社會」，但個人對「一國兩制」仍然未絕望，期望將來仍有機會走向民主化，發揮「一國兩制」真正的優勢。

楊森亦慶幸對民主、人權、自由的嚮往以及成熟的公民意識，已經植根在年輕一代心中，這種信念相當重要。他以希臘神話中，西西弗斯反復推石頭上山的故事為喻，寄語青年人在惡劣環境下堅守信念，繼續為民主的目標奮鬥。

回歸25周年——政壇元老專訪之二



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形容回歸首22年「未至太差」 2019年後變得陌生

白髮蒼蒼的楊森，自2008年退任立法會議員後淡出公眾視線，較少參與民主黨黨務。而隨著近年政治環境變化，同代的民主黨元老李柱銘、李永達、何俊仁等，都因各自理由現時在囚、人不在港或保持低調。今年4月剛就未經批准集結案刑滿出獄的楊森，算是碩果僅存願意發聲的一人，但他向記者笑指：「言重了。」

「『一國兩制』確實是一件比較複雜的事，要點時間去摸索實踐。」楊森在訪問開首即道。他認為回歸25年香港歷盡高低起伏，內地和香港在制度、社會、文化各方面有很大差異，而在中國主權下存在兩種截然不同的制度，需要時間摸索實踐。

楊森2022年4月剛刑滿出獄。（資料圖片）

政治觀念增強港人身份凝聚力

楊森憶述，1997年回歸後政制逐步民主化，一半議席由直選產生，是以被政治學者稱為「半民主體制」，當時亦有各種各樣的自由，市民權利受到法律保障，活躍的公民社會亦於當時建立起來，包括學生組織、工會等等，而由於市民關心政治，立法會選舉投票率逐步上升，顯示大家對香港社會認同感增強，「甚至可以說，比我們戰後那一代更強」；經濟也蓬勃發展，成為世界三大金融中心之一，不過與此同時貧富懸殊長時間未能解決，堅尼系數冠絕所有發達地區。

楊森形容，香港「一國兩制」實踐情況，首22年是「發展強差人意，但未至於太差」，亦即縱使貧富懸殊、資源分配不公、兩地政治矛盾等問題早已出現，亦發生佔中等政治事件，但終究一些最重要的核心價值仍然存在。但2019年修例風波後起伏很大、轉變很急，「連香港人都覺得這個社會開始陌生起來，有許多人選擇移民。」

2021年立法會選舉，首投族投票率只有6.6%。（資料圖片）

指暴力事件不幸 「憑民主派不可能阻止」

楊森所指的引爆點，是2019年6月9日百萬人上街遊行反對政府修訂《逃犯條例》後，政府堅決將草案提交立法會。回歸前已任立法局議員的楊森憶述，中英雙方早於九十年代已預視到，內地和香港的政治法律制度非常不同，所以暫不處理和內地的遞解安排。

他指，過往已有大量權威學術研究指出，經濟發展到一定地步，民間對民主化、參與公共事務、公民權利獲保障的訴求會自然產生，《逃犯條例》修訂正正威脅到這道防火牆，尤其對於土生土長的一代青年人而言，是極為重要的價值。

楊森強調從來崇尚和平理性，絕不鼓吹暴力，但反問：「許多年青人參加示威，那我們要明白為何他們會參與呢？香港經歷兩代人的公民覺醒，大家重視民主人權法治，新一代都認同自己是香港人。」其後發生的社會動盪他亦始料未及，亦認為眾多暴力事件相當不幸，但坦言憑民主派不可能阻止這些事件。

自中央採取行動制訂《國安法》及推出新選舉制度，社會表面上安定下來，但楊森質疑：「社會是很靜，但深層次矛盾是否真的解決了？」指的不單是房屋土地等民生問題，還涉及政治矛盾、人心回歸等。

他舉例指，2021年立法會選舉直選投票率創出30.2%新低，18至20歲的首投族投票率僅得6.6%，民主派支持者不願投票；聯合國的2022年「全球幸福指數」排行中，香港由去年77位再跌至81位，排名比中國內地低。楊森希望當局可以小心評估、研判，「對於香港市民來說，憲制保障的各項自由很重要」。

楊森表示對「一國兩制」仍未絕望。（資料圖片）

對「一國兩制」未絕望：多元開放的香港對國家最有利

楊森指，按「一國兩制」的邏輯發展，香港與內地的關係只有3個路向：一是完全融入，經濟政治文化差異減少，變成普通一個內地城市，法制、新聞自由等範疇完全改變；二是兩者漸行漸遠，長遠或衍生分離主義；三是平衡兩者，不影響中國主權下當局體會到兩制的不同，明白到香港要維持多元開放才會安定、人才匯聚，為國家提供互補的優勢，這是最理想方向。

他坦言，觀乎過去3年發生的事，似乎香港已被拉向第一種模式，即逐步倒向內地的一套，原有的差異大幅收窄。他指大家也毋須避忌，香港現時已進入「威權社會」，舉例指「無國界記者」新聞自由指數，今年香港已由80位暴跌至148位；各種各樣的示威或國安相關案件，法律問題只是表象，底因都是政治。

儘管如此，楊森表明對「一國兩制」仍未絕望，「『很有希望』我又說不出，只能說『一國兩制』中間有波折，但不代表我們要放棄。」他表示，至今仍然認為「一國兩制」是處理中英歷史遺留問題、調和香港與內地兩種制度差異的最有效方法，民主黨亦向來理性務實，支持「一國兩制」下推進民主、改善民生。

楊森談到民主黨未來的參選路。（資料圖片）

未來是否參選主導權不在民主黨

說起民主黨，去年新制度下的立法會選舉，民主黨在政治氣氛低沉之下缺席，該黨在新政治形勢下亦展現各種不適應，昔日泛民第一大黨前途成疑。不過楊森認為，民主黨未來參選與否，主導權不在於他們，而是外在的政治環境，民主派支持者還是否願意投票，這一點中央和特區政府扮演最重要的角色。

楊森指出，既然官方所需要的平定亂局、愛國者治港已然做到，那接下來需要問的問題就是，到底想日後政治局面、選舉制度的包容程度去到哪：「會否跟從《基本法》重新循序漸進走向普選，而不是將政改完全放下呢？起碼要在議程上，讓市民覺得不是想像中那麼封閉。對公民社會的態度又是否可以重新開放呢？當市民看到政治環境改善了，可以參與了，自然會重新願意站出來投票，但如果他們都有無力感，就憑我們是無法說服他們重新出來（投票）的。」他認為，香港市民聰明得很，十分清楚社會在發生什麼事，大批選民不投票、一時之間政治冷感，肯定與政治氣氛有關，這並非民主黨一己之力可以改變。

楊森表明，政黨的初心是為市民服務、替市民發聲，即使沒有議席也可繼續以壓力團體等方式繼續發聲，做好地區服務尋找合適的民生議題。他承認在立法會沒有議席，要將議題化為政策討論會困難很多，但民主黨一路走來，也不是時時那麼順利，現時在逆境之下，更加要勉勵黨友不應放棄，是以上月民主黨舉行集思會，久未公開露面的楊森出席發言，鼓勵黨內年輕一代。

民主黨。（資料圖片）

我會欣然下山，再次從山腳將石頭推上山頂，有如爭取民主、法治、人權和自由一樣。我會堅持和平、理性、非暴力，謹守崗位，不會放棄。鍥而不捨爭取下去，民主、自由的日子總會來臨的。法官閣下，我認罪但不認錯，也不會求情，亦不作上訴，謹此陳詞。 ——楊森去年4月於法庭陳情內容

以西西弗斯為喻：爭民主不畏困難

楊森是本地民主運動最早期參與者之一，八十年代創立匯點、爭取八八直選，1991年首屆立法局直選便當選入局，見證本港民主派由興盛到分裂、激進力量抬頭，到今日被全面肅清；民主黨亦由九十年代與中共決裂，到2010政改首開溝通大門，到近兩年被政治巨浪一併影響。他指歷史沒有「如果」，亦不確定有生之年能否看見香港實現民主化，但認為活在當下，除了好好思考未來前路，更重要的是在困難之中能否堅持下去。

希臘神話中，西西弗斯被懲罰反複地將石頭推上山，但石頭每次都會滾回山下，永無止境地重複下去，是為無盡的痛苦。楊森去年在2019年8.31港島未經批准集結案中，以此作為庭上陳詞，形容自己爭取民主的過程。

他在訪問最後，借此語重心長寄語青年：「民主、人權、自由，不單是一種制度，更是一種文化修養、人文精神，只要大家內心重視個人政治權利和自由、尊重不同人的意見，香港就是一個民主的社會，這是我們的信念。推石頭上山看似沒有結果，但在這個過程中社會也會慢慢改變。」楊森在說這番話期間，左手緊緊捉住記者的手臂，眼神誠懇，十分希望將這信念傳達給下一代，「我會用我的方式，和平、積極、務實地面對未來的挑戰，堅守崗位，希望大家也不要因為轉折而放棄。」