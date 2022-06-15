架構重組︱狄志遠預告投反對票　林健鋒憑歌寄意　遭梁君彥嘲走音

立法會今日（15日）開始審議政府架構重組方案，由於相關小組委員會、財委會等較早前已詳細討論，因此會上爭議不大，絕大部份議員發言時都表明支持草案，只有新思維狄志遠表明投反對票。而經民聯林健鋒發言期間，就被主席梁君彥嘲笑。



小組委員會主席、新民黨主席葉劉淑儀表示，其實政府自上世紀七十年代起就沒有大型改組，未來可能須思考整體大架構問題。她認為副司長位置有必要，北部都會區計劃須加強統籌，相信日後新班子可以做到。

選委界陳凱欣指出，政府政策出台時，「出街」後總是反應不似預期，認為溝通解說工作有待提高，既然政府有政助、年輕同事，希望未來政策宣傳可以生動、有趣、及時一點，以及多與媒體互動。工聯會會長吳秋北關注到政府部門權責不清、遇事避難的問題，亦有個別人士缺乏對「一國兩制」的擔當。

狄志遠發言時指，政府對於副司長工作範圍、職權和責任說法很籠統，不知具體如何協調：「俗語有講人多好辦事，但人多亦都可以手腳亂。」他指，既然政府擬設百日工作目標，不如在上任百日時，報告一下副司長具體工作。他指，新思維支持將13個政策局變成15個，但反對設3名副司長，可惜二者無法分開表決，因此會投反對票，屆時也會要求記名點票。

狄志遠（右）。（梁鵬威攝）

林健鋒仿傚黨主席唱歌表政見 梁君彥「柴台」

經民聯林健鋒發言指，候任特首李家超就好比船長，要帶領新班子乘風破浪，引述兒歌《一支竹仔》歌詞，寓意政府團結一致方可加強行政效率，並當眾唱出：「一枝竹仔會易折彎，幾枝竹一扎斷節難。心堅似毅勇敢，團結方可有力量。嘿！」

不過，經民聯黨友、立法會主席梁君彥就不太賞面，笑指：「議員講嘢嗰陣唱歌係無問題嘅，不過最緊要唔好走音。」

話說經民聯主席盧偉國，上周在立法會審議取消強積金對沖期間，也一時興致大發，以陳百強《眼淚為你流》的歌詞表達商界的無奈，輕唱兩句：「眼淚在心裡流，苦痛問你知否。」未知經民聯是否「唱開有條路」，覺得唱歌都是表達意見的好方法？