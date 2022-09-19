施政報告｜羅兵咸：需制定策略吸引人才　稅務優勢減退應審視政策

新一屆特區政府將於10月19日發表首份《施政報告》，受新冠疫情、政治不穩以及其他經濟不明朗因素影響，香港經濟持續低迷，加上防疫措施限制，令部分人才及商機正流到其他競爭對手如新加坡。

羅兵咸永道指出，香港一直是世界上最具吸引力的投資和經商目的地之一，政府需要制定一套明確的策略來吸引投資者、企業和人才來港，進一步加強競爭優勢。中國南部及香港地區稅務主管合夥人李尚義於記者會上補充，政府應透過融入大灣區和建立香港的人才配套，方能吸引、培育及留住人才。

他指出，為吸納更多投資者留在香港，不論在數碼化轉型、可持續發展以及人才配套等方面，均需審視現有政策並作出改革，在提供可持續金融產品，如綠色債券、EFT衍生工具及基建金融基金，提升公眾參與度，推動香港綠色金融發展，讓投資者看到香港長遠發展的潛力；又指香港居住成本高昂，住屋資助等軟性措施均能吸引人才留在本地發展。

至於經濟合作與發展組織（OECD）亦表示，全球130個國家及地區同意就全球稅制作出改革，向跨國企業徵收至少15%的企業稅，加上多國推出的減稅政策，有分析認為，措施或令香港一直享有的低稅優勢逐漸消退。

李尚義指出，相關政策削弱香港稅務優勢，政府應重新考慮現有稅務政策，是否能讓各方企業受惠，並審視其實用性及執行空間，以提高稅收優惠政策的有效性，及移除不必要的反避稅條件，他建議應盡快落實避免有關雙重徵稅的政策，令國內及國外投資者能校準確地評估跨境經濟服務的潛在稅收風險。

應考慮市值之外的上市審批條件

另外，不少企業因不符合香港上市要求而另覓市場，變相本地多元化資本市場發展有限，李尚義認為，公司申請上市時，當局不應單看其盈利表現，除了市值之外，還要視乎企業是否足以商業化，收入水平表現以及是否有專業投資者入股。

問及會否於下年再度派發消費券，該行表示，若香港經濟成功復甦後，將對消費券需求減退，仍需觀察第三、四季度之表現。

羅兵咸永道就《施政報告》提出六大建議，包括鞏固香港國際金融中心的地位、打造亞洲可持續金融中心以支持 ESG 轉型、提高稅收制度的國際競爭力、建立香港的人才配套待遇、改進政策制定和效率，針對現有政策並作出調整，率先領頭促進各大中小企業進行轉型。