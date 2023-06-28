前廳交流｜議員倡18區設中心助有精神壓力者、續研內地可用醫療券

立法會今日（28日）舉行第11次前廳交流會，政務司副司長卓永興率醫務衛生局局長盧寵茂與醫管局高層、及勞工及福利局局長孫玉菡等出席。多名議員促政府改善醫療健康制度，倡全港18區均設中心助市民緩減精神壓力及把中醫納入公共醫療體系、及繼續研究醫療券可到內地使用等事宜。



民建聯立法會議員李世榮認為，全港18區均要有中心協助精神壓力的市民，擔心有需要的人較多，政府要檢視有否足夠醫護人手、福利個案人手，稱精神健康服務應該主動不是被動。他又稱，相關市民未必願意走入復康中心，需要持續跟進，政府應該讓關愛隊了解相關人士，及後轉介給相關醫療機構跟進。他又稱，要香港人安心養老，期望醫療券到內地使用，局方指內地部門歡迎，但要挑選用的地方。

民建聯選委界立法會議員陳永光希望中醫加入公共醫療系統，希望一人一中醫，稱局方回應正面。

民建聯立法會議員陳勇稱，醫療需要分流，例如用中醫分流，或急診室進行分流。至於大灣區居住港人需要返港就醫，其實跨區急診比較麻煩，希望讓其在內地三甲、公立醫院就診。

李梓敬倡資助基層到深圳接受牙科治療

新民黨立法會議員李梓敬在會上則反映本港基層牙科服務嚴重不足，要求醫衞局考慮資助合資格病人，例如基層長者、到深圳接受牙科治療，令市民早日恢復身體健康。

他引述局方回覆指正推動更多內地醫療機構，接納香港的醫療券。由於醫療券可用於牙科服務，如果成事，將有更多本港病人，可以透過醫療券，到內地認可的醫療機構，接受牙科服務。但在推動有關政策同時，需考慮對內地醫療系統造成的壓力，以及處理有關監管問題。

對於政府公佈《醫生註冊條例》第四批醫學承認名單，李梓敬表示歡迎，認為終於不再是歐美院校為主，強調內地院校高質素，相信有效輸入醫生。

顏汶羽憂輪入外勞影響本地工人工資

交流會上也有觸及輸入外勞問題，民建聯立法會議員顏汶羽稱，擔憂以工資中位數決定外勞薪酬，會對本地工人薪酬有影響。他希望容許輸入外勞的行業中，推出「本地工種就業計畫」資助本地勞工每月3000元，不多於6個月，透過本地勞工補足行業人手短缺的問題。