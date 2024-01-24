新年延長通關｜酒店入住率84%遜疫情前　旅發局推過夜客行程指南

去年除夕夜大批不過夜的內地旅客滯留本港，民建聯立法會議員陳克勤關注如何鼓勵旅客留港過夜，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，過夜旅客的平均留港時間由疫情前約3.1晚延長至約3.5晚，惟去年9個月酒店整體入住率只有84%，略低於疫情前，旅發局將觀察出遊模式和喜好轉變，透過不同策略吸引旅客延長逗留時間。



去年3月至11月酒店入住率僅84%遜疫情前

楊潤雄今天（24日）回覆陳克勤的立法會書面質詢時說，現時酒店客房總數超過9萬間，較疫情前增約11%，不過去年3月至11月的平均酒店房間入住率為84%，略低於疫情前，聖誕節及除夕元旦假期平均房間入住率達90%，與疫情前大致相若，數據沒有就內地及非內地旅客分類。

過夜客留港時間3.1晚延長至3.5晚

據旅發局的統計，過夜旅客的平均留港時間由疫情前約3.1晚，延長至去年第三季約3.5晚。楊潤雄說，旅發局將繼續密切觀察旅客出遊模式和喜好的轉變，透過不同策略加大宣傳力度，豐富旅客的行程及體驗，吸引旅客訪港及延長逗留時間。農曆新年將至，旅發局將會年初一舉辦「新春國際匯演之夜」，年初二有農曆新年煙花匯演，年初三有農曆新年賽馬日，吸引旅客感受節日氣氛。

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料新春逾750萬人次進出香港

農曆新年假期期間，入境處預計約有超過750萬人次經各管制站進出香港，當中約八成旅客會經各陸路邊境管制站進出，預計年初二陸路出境較為繁忙，年初四為入境高峰期。另外，為了向旅客推介香港的旅遊景點和活動，旅發局亦會在DiscoverHongKong.com 網頁上整合行程指南，例如「四天三夜全家玩轉香港」、「小島兩天遊」、「三天香港美食遊」等，方便旅客規劃留港過夜。