茨實功效｜健脾助抗癌9益處2類人不宜　中醫推1湯水宜生或熟茨實?

茨實，煲湯常見的材料，但它永遠不會是湯水中的主角。其實，茨實屬於上品食材，功效也非常多，這次請教了註冊中醫師楊明霞，解答茨實的用法和食用禁忌。



茨實功效是什麼？

茨實又寫作「芡實」，它是一種名為「芡」的水生植物種子。民間俗稱「雞頭蓮」，外表像鮮綠色蓮葉。煮食時說的「打芡」（廣東話多讀作「打獻」），其實源自茨實。以前打芡是用茨實磨碎而成的芡粉，只是後來澱粉出現，漸漸取代了芡粉。

「芡」的花和葉都生長在水面上，葉子非常大，直徑可達到1.5米。（網上圖片）

茨實9大功效 男士固腎女士止帶

在中醫角度，茨實味甘、性平，歸腎、脾經。有健脾益氣、止瀉、固腎澀精、去濕、止帶（減少女士白帶過多）及強化記憶等功效。在西醫角度，茨實含有蛋白質、鈣、磷、鐵、脂肪、碳水化合物、維他命B1、B2、C、粗纖維及胡蘿蔔素等，大量對人體有益的營養成分，可補充人體所需營養、抗衰老及預防癌症等功效。

茨實不適合人士

1. 患有便秘人士

茨實有止瀉作用，因此便秘人士不宜。

2. 外感人士

外感（即打噴嚏、流鼻水、喉嚨痛、頭痛和發冷等症狀）應避免食用，楊醫師說，茨實健脾益氣，此時進補會使外感困在體內，難以痊癒。

生茨實、熟茨實點分？

茨實分生茨實、熟茨實（制茨實），兩者有甚麼分別呢？

生茨實：新鮮茨實剝殼後生曬而成，顏色偏灰白。

熟茨實：又稱制茨實，經由鹽水蒸製過，顏色偏棗紅色。楊醫師補充，因制茨實經過精製，止瀉功效較一般茨實好，如不是肚瀉患者、一般身體狀況的人士，選生茨實也可。

茨實處理方法

以清水浸泡約1小時，洗淨後即可。

茨實最佳配搭 淮山、薏米加強療效

楊醫師說，茨實一般會配搭淮山及薏米，三者同樣有健脾作用，因此一同使用，能加強發揮療效。淮山性味甘，平，能益氣養陰、補脾肺腎；薏米性味甘，微寒，除健脾滲濕外，也有止瀉、舒筋除痹等功效。

中醫推介春天湯水：茨實淮山薏米湯 健脾養腎

春天除了流感高峰期外，氣溫也會因回暖而潮濕，容易導致疲倦乏力、無精神，也是中醫經常提及的「春困」。楊醫師推介一款茨實淮山薏米湯，可健脾養腎，改善春困導致的身體疲勞。

茨實、淮山和薏米，是常見的湯水配搭。（資料圖片）

材料：淮山15-20克、茨實15克、生熟薏米各20克、2粒無花果、豬展半斤

做法：

1. 用暖水浸泡淮山，約10分鐘，去除硫磺味；

2. 以清水茨實浸泡約1小時備用；

3. 所有食材洗淨備用；豬展汆水備用；

4. 將所有材料連1500-2000毫升水煮至水滾後轉小火，煲1-1.5小時即可。

功效：健脾養腎、益氣養陰、除痹止瀉及舒筋除痹。

同場加映，茨實還可以煮蘿蔔蓮子茨實豬骨湯，可消食化滯，養心安神。消滯湯水食譜｜蘿蔔蓮子茨實豬骨湯養心安神 豬橫脷不是脷是什麼