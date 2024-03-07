蓮子功效｜安神固精治腎虛10好處3類人不宜　中醫推1款潤肺止咳湯

蓮子功效｜以前考試壓力大容易導致失眠，此時媽媽會遞上一杯蓮子茶，說可以安神。記憶中的蓮子茶，呷下去甘甘澀澀，喝後當晚的確睡得好了。蓮子好處多，紅蓮、白蓮功效又有何分別？食用又有沒有禁忌？今次請來註冊中醫師郭志華博士，為我們講解蓮子的功效、食用禁忌及推薦湯水等。



蓮子，是常見的中藥材，多用於煮粥、中式糖水和泡茶。一般以乾貨形式出售，鮮貨可當作零食。剛採下的蓮子有一層外皮、內裡有兩片淡黃色子葉。而中間的蓮心會分開出售，味道較苦，性質偏寒，與性質甘平的蓮子截然不同。

蓮子芯與蓮子的功效不一樣。（資料圖片）

蓮子10大功效 去濕健脾促進骨骼成長

蓮子含豐富的蛋白質及18種胺基酸，其中有7種是人體所需，還有膳食纖維、錳、葉酸、鉀、鎂、鋅及多種維他命。在中醫角度，蓮子性平、味甘，略帶澀味。具有去濕、補氣養血、止瀉、健脾、益心、健腦和固精等功效。另外，蓮子的錳元素含量是成人一天所需的1.57倍，可促進骨骼成長、安神寧心及幫助生殖系統發育。

蓮子適合人士：

郭醫師說，蓮子性平，基本上適合所有人士，而以下3類人服用可改善相關症狀。

1. 腎虛人士

蓮子可補腎固精，改善因腎虛而導致的遺精（指不因性交而泄出精液，類近夢遺）、滑精（指夜間無發夢卻無意間泄流精液）。

2. 白帶過多女士

蓮子具結精作用，女士如白帶過多、崩漏（經期嚴重失常、出血量多），也可改善。

3. 身體發炎、患癌人士

蓮子可補血氣及五臟，從而提升抵抗力、減低炎症及具抗癌作用。

4. 失眠人士

蓮子亦具鎮定作用，可幫助失眠、虛勞人士安神。

蓮子不適合人士：

1. 便秘人士

因蓮子偏補，有止痾、健脾作用。過量食用會加重便秘、腹脹情況。郭醫師建議每天不應食用超過15克，約5-10粒。

2. 腎病病人

蓮子具有豐富的礦物質，需要腎去代謝，如腎功能差的人士，會加重負擔。

3. 蓮子過敏人士

吃後容易導致惡心、嘔吐，或皮膚紅腫痕癢。

除紅蓮和白蓮的分別外，蓮子也有湘蓮及湖蓮的別名。（資料圖片）

紅蓮、白蓮、蓮子芯怎麼分？功效如何？

蓮子也有以產地區別，主要有湘蓮及湖蓮。湖蓮產於湖南、湖北；湘蓮則產於江蘇、浙江，功效上並無分別。

郭志華醫師補充，紅蓮是蓮子成熟後曬乾製成；白蓮子則是由紅蓮子加工去皮製成。因此功效相若。不過，白蓮子去了皮，少了澀味，味道較為甘甜，煮的時候更易熟爛；紅蓮子未去皮，味道較澀，肉質較硬。而中醫有云，紅色食物屬火，可入心、入血，因此，紅蓮子在益氣補血、促進血液生成的藥效上更勝一籌。

蓮子芯則性寒、味苦，有清熱、瀉心火的作用。因此對熱症病人、高血壓、煩躁和中暑人士適合。不過，身體質素較平性（面色膚澤、體形健壯及不易疲勞）的人，則不宜食用過量。

蓮子最佳配搭

蓮子可煲湯煮糖水，郭醫師指配搭芡實，可加強健脾益氣，補腎固精的功效，對改善夜尿頻繁、大便稀爛和泄瀉效果更佳。而蓮子配搭百合，可加強養心安神功效，對改善肺陰虛（乾咳、痰少、痰中帶血或口乾聲沙等症狀）、腎虛的咳嗽，失眠功效更佳。

挑選蓮子3大貼士

1. 外觀完整、沒有破裂，外觀（去皮蓮子）呈米黃色，蒂頭呈咖啡色。

2. 觸感乾爽、不黏手及結實。

3. 聞起來味道清香。

蓮子外觀米黃色為佳，如顏色過白，有可能加入了漂白劑或新鮮劑。（資料圖片）

蓮子的處理方法

乾蓮子：將蓮子放進熱水，讓其吸水後膨脹及軟化，便可去除苦味及容易熟爛。

新鮮蓮子：先用水沖洗，去除蓮芯（市面上購買的蓮子一般已去芯），把蓮子放進滾水，待沸騰後轉小火煮20分鐘，熄火蓋上蓋子燜煮約10分鐘即可煮至軟爛。

蓮子怎樣可以快速煮腍？可參考：【入廚貼士】15分鐘快速煮腍蓮子綿綿鬆鬆入口即化養心安神

中醫推介春天湯水：蓮子百合淮山湯潤肺止咳

春天是流感高峰期，上呼吸道感染風險高。郭醫師就推薦了一款蓮子百合淮山湯，幫助各位補益脾腎、止咳潤肺及養心安神。

蓮子百合淮山湯具止咳潤肺、養心安神功效。（資料圖片）

材料：蓮子20克、百合20克、淮山30克、茯神30克、陳皮10克、南北杏12克、薑2-3片、蜜棗5粒、瘦肉200克

做法：洗淨所有材料，瘦肉汆水，備用。將所有材料放入湯煲，加水以大火煲20分鐘後，以小火煲2小時，再加入鹽調味即可。

功效：補益脾腎，止咳潤肺，養心安神的功效。

適合人士：咳嗽、氣血不足、失眠、小便頻繁人仕均適合飲用。

同場加映，【蓮子桂圓茶食譜】清香糖水養心安神 蓮子鬆化記緊2大秘訣！