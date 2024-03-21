桑寄生功效｜補腎降血壓6益處2類人不宜　中醫推1湯水防風濕痹痛

喜歡中式糖水，一定有喝過桑寄生蓮子蛋茶，味道甜甜的，女士喝了還可以紓緩經痛。桑寄生其實是什麼？有什麼功效？今次請教了註冊中醫師謝嘉雯，為我們講解桑寄生的功效、進食宜忌和可以配搭什麼食材加強療效。



桑寄生是什麼？

桑寄生又稱桃樹寄生、苦楝寄生或廣寄生，屬於寄生植物，會寄生在桑樹或是櫸樹上，吸取樹幹的水分及營養維生。因寄生在桑樹上的質素最好而得名。此外，也有槲寄生及樟寄生等等其他的寄生植物，同樣有藥用價值。樟寄生與桑寄生功效相若；槲寄生則可清熱解毒，改善上火導致的口腔潰湯等症狀。

根據寄生樹種不同，功效也不同，其中以桑寄生質素最佳。（資料圖片）

桑寄生6種功效 孕婦安胎功效顯著

桑寄生性苦、甘，味平，歸肝、腎經。除了去風濕、寧神安眠、降血壓、強筋骨及補肝腎的功效外，謝醫師補充，中醫有一條著名的安胎藥方「壽胎丸」，僅用4味藥，就是桑寄生、續斷、阿膠和菟絲子，可作補腎安胎之用，能治療腎虛引致的滑胎小產、妊娠下陰出血、胎動不安或胎萎不長的症狀。

桑寄生適合人士：

性質溫和，基本上適合大部分人飲用。

桑寄生不適合人士：

雖然桑寄生性質溫和，但血壓低、傷風感冒未清者要小心服用。

桑寄生處理方法：

謝醫師說，桑寄生只需除去雜質，略略用水清洗，然後待其潤透後，切厚片或短段，再將它擺至乾燥便可。

桑寄生配搭不同食材可增強療效

謝醫師補充，對於一般風濕痛症，可將桑寄生配搭杜仲、巴戟天或牛大力煲湯，便可以增強補肝腎去風濕的功效。

如果想利用桑寄生作婦科調經的，可搭配當歸和紅棗，以改善月經不調，如痛經、月經引起的腰酸和經血量少的症狀。

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杜仲：味甘，性溫，歸屬肝腎兩經，能補肝腎、強筋骨及安胎。

巴戟：天性溫味辛，同樣歸肝腎二經，能溫補腎陽，去除寒濕及強筋健骨。

牛大力：性平，味甘，歸肺、脾、腎經，能健脾潤肺、補腎固精及舒筋活絡。

當歸：性味甘、辛、溫，有活血補血的功效。

紅棗：味甘性溫，有健脾養胃、益血壯神的功效。

春天容易受春困影響，也容易受濕邪影響，誘發痛症，令關節容易出易酸脹不舒或重墜的症狀，嚴重者甚至出現疼痛， 中醫稱此為「著痹」。謝醫師推介了一款湯水，幫助各位去濕、強筋骨。

<桑寄生去濕健步湯>

桑寄生去濕健步湯可去濕、預防風濕痺痛，適合潮濕的春天飲用。（資料圖片)

材料：桑寄生30克、巴戟天15克、黨參15克、薏苡仁30克、無花果 3-5粒、豬骨適量

做法：

1. 將桑寄生洗淨，放入煲湯袋或茶袋備用。

2. 其他材料洗淨備用。

3. 豬骨汆水備用。

4. 大火煲滾水，加入全部材料。

5. 水再滾後，轉細火煲至1小時，取出湯袋完成。

功效：補腎壯陽、強筋骨、去濕，有助預防風濕痹痛，改善筋骨痿軟、屈伸不利症狀。

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