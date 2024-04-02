合桃效用｜補腦護心6大好處　日吃13粒助防乳癌 幾多粒增性能力？

合桃，與榛子、杏仁、腰果被列爲四大堅果，它富含蛋白質和纖維，還有多種維他命，礦物質。以形補形，合桃補腦？原來不假，它不僅護腦，對男性女性還各有好處！



合桃功效 何只補腦！

合桃脫殼後，合桃肉如大腦一樣的紋理，一直被譽爲是「補腦食物」，可以型補型，不僅可作零食，還可製成小吃甜點飲品，甚至添加到菜餚或湯料中。中醫角度看，合桃味甘，性溫。有補腎強腰，溫肺定喘，潤腸通便的功效。

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合桃效用1：延緩大腦衰退

合桃中含有大量的抗氧化物和亞麻酸，進食後會在體内被轉換成多不飽和脂肪酸——DHA，年幼的進食後有助大腦發育，年邁後亦可延緩大腦衰老。根據《美國臨床營養學雜誌》（American Journal of Clinical Nutrition） 2020年發表的一項研究指出，吃合桃能減緩老年人的認知能力下降。

合桃效用2：預防心臟病

合桃富含抗氧化物，幫助維護心臟機能健康，預防心臟病。當中含有不飽和脂肪酸如氨基酸精氨酸、奧米加3，更有亞麻酸、亞油酸、花生四烯酸。不飽和脂肪酸能夠降低血液中的LDL膽固醇含量，幫助降低血脂，分解血糖，預防動脈硬化和糖尿病，從而改善心臟功能。《美國心臟協會雜誌》2019年的一項研究指，用合桃代替飽和脂肪酸能降低舒張壓，改善心血管疾病。

有研究指每天食用約25克（約6粒）合桃後，有助降膽固醇，13粒可抑制乳腺癌生長，18粒增性能力。(engin akyurt@unsplash)

合桃效用3：降膽固醇

合桃的亞麻酸（ALA）含量是堅果之冠，可以減低體内壞膽固醇含量。《營養雜誌》2020年一項研究發現，研究對象持續一個月每天食用約25克（約6粒）合桃後，體重體脂均有減少，每25克合桃便有1.9克亞油酸，每天攝入會增加體內α-亞麻酸、二十碳五烯酸水平，助減低壞膽固醇。

合桃效用4：減肥

有研究指，食用合桃能減少飢餓感、抑制食慾。合桃含豐富多元不飽和脂肪，可以影響中樞神經系統抑制食欲荷爾蒙，減低肥胖風險。

合桃效用5：增強性能力

2019年《營養雜誌》一項研究指男性每天吃大約兩安士堅果（50％的合桃，25％的杏仁和25％的榛子）性高潮和性慾顯著提高。此外，另有研究指，男性每天食大約75克（約18粒）合桃能提升精子濃度、活力和大小，精子質量明顯改善。合桃中奧米加3脂肪酸含量豐富，可以顯著改善男性精液中二十二碳六烯酸（DHA）濃度，從而提升精子活力。

合桃效用6：預防乳腺癌

合桃中的亞麻酸、鞣花酸、類黃酮都是常見的抗癌成分，能抗發炎抗氧化，透過降低自由基形成降低細胞癌化風險。美國馬歇爾大學研究指動物研究指每天吃兩安士（56.7克，約13粒）合桃，持續兩周左右，可顯著抑制乳腺癌患者的癌細胞生長和減低癌細胞存活率。

合桃除了可以作零食單吃，還可以入饌或製作出不同甜品，不妨參考以下食譜，以不同形式吃合桃！（請按圖）

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參考文章：Healthline