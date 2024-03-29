大腸癌預防｜營養師推3款護腸早餐 燕麥/雞蛋點配搭？揭預防1關鍵

美國研究發現，年輕人罹患大腸癌的比例顯著上升，而且世界各國皆有此趨勢。英國一名營養師表示，預防大腸癌的關鍵就是「纖維」，並分享3種「護腸早餐」食譜。



英國一名癌症營養師柏笛（Meredy Birdi）日前接受《商業內幕》（Business Insider）訪問時表示，預防大腸癌的關鍵就是「纖維」，因為纖維質能餵養腸道中的好菌，且腸道微生物群經由發酵分解纖維質的過程，會產生有助於「預防結腸癌的微生物」。

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護腸早餐3大推介

柏笛分享3種「護腸早餐」食譜，第一是燕麥片佐莓果與堅果；第二則是希臘乳酪配水果以及堅果；第三則是烤蔬菜配哈羅米芝士（halloumi）、雞蛋、牛油果，同時也可搭配全麥麵包。

根據台灣癌症基金會資訊顯示，大腸直腸癌的症狀常常和腫瘤的生長情形及位置有關，大腸直腸癌大部分是由瘜肉演變而來，初期通常沒有什麼症狀，約有百分之四十的比例大腸直腸癌發生在近端結腸的位置，約百分之六十的比例發生在遠端結腸、直腸的位置。

大腸癌、直腸癌症狀

發生在遠端左側位置的大腸癌，其症狀包括直腸出血、排便習慣改變、新發生的便秘或腹瀉、大便變細小和腹痛等症狀，上述情況可能是因為慢性或急性大腸阻塞所導致。發生在近端右側位置的大腸癌，其症狀則以疲倦、貧血相關症狀、腹瀉、腹部腫塊等。

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發生在直腸位置的癌症稱之為直腸癌，其症狀包括排便急迫感、裡急後重感、排便時會帶血或粘液、排便不完全感等，其他症狀如會陰處疼痛，泌尿道方面症狀和陰道瘻管等。

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