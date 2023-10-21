便秘飲食｜護腸道促代謝營養師推10飲品　檸檬水第8、蔬果汁只第9

大吃一頓後，總是會擔心食物積在肚子裡不出來



台灣營養師高敏敏在Facebook粉絲專頁整理了「10大飲品」攻略幫助消化，除了每天補充充足的水分，還要攝取足夠的膳食纖維，並搭配良好的運動習慣、睡眠時間才能長久的保持健康的腸道。

10大飲品幫助消化（按圖看清👇👇👇）

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1. 乳酪飲品、乳酪：

乳酪飲品、乳酪含有大量好菌能維持腸道中菌相平衡、助消化、助排便順暢，選無糖的會更健康，更好的達到促進身體代謝的效果。

2. 高纖豆漿：

豆漿有「植物界牛奶」的美譽，豆漿中的膳食纖維能促進腸道蠕動，更不用說額外添加纖維的高纖豆漿，但是喝豆漿易脹氣的人就要注意少量攝取。

3. 無糖茶：

綠茶中有茶多酚＋大量水份，可刺激消化道蠕動、幫助排便順暢，但台灣國民健康署也提醒大家，茶當中含咖啡因，攝取過多容易使體內水分的流失，還是要適量飲用、不能以茶代水。

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4. 水果醋：

醋的有機酸能幫助身體代謝循環，夏天清涼消暑又開胃，建議選擇由水果自然發酵的醋會較健康喔。此外，更要注意含糖量攝取的問題。

5. 黑咖啡：

很多人每天都要一杯黑咖啡才能開啟一天，也有不少人分享喝完咖啡的早晨都超順暢，因為咖啡因能刺激交感神經、幫助排便，但也要提醒大家喝完咖啡一定要多喝水分，因為咖啡因攝取過多會加速體內水分流失，如此一來可能會更不順暢。

6. 鮮奶：

不少人喝鮮奶、乳製品會馬上跑廁所，但其實有可能是乳糖不耐症導致喝鮮奶後刺激消化道，無法完全消化乳糖才會有排氣、腹瀉的症狀。

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7. 花草茶：

花草茶經常會添加「決明子」，其實決明子的蔥醌不僅能刺激腸胃蠕動，還有抑制細菌生長的效果，再加上大量的水分自然可以有幫助大便的效果。

8. 檸檬水：

檸檬水一直是夏季的熱門飲品，尤其韓星宋慧喬也曾經提起「檸檬水清腸法」，不過檸檬水有順暢功效是因為含有有機酸、維他命C、有機酸，有刺激腸道蠕動的效果，而維他命C能將水分吸入結腸，使腸道收縮再加上大量的水分，就可以很溫和又清爽的幫助排便。

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9. 蔬果汁：

蔬果本身就含有大量的膳食纖維，我們一般都會把較粗的水果皮、蔬菜梗去除，但連皮一起打的蔬果汁就能很好的保留這些纖維。

10. 乳酸飲料：

乳酸菌可以維持腸道的健康，刺激消化蠕動，但要注意市售乳酸飲料是否添加過多糖分，以免喝完反而小腹一圈圈。

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