便秘飲食｜蔬果吃太多便秘更嚴重？中醫解構3類便秘3款茶飲助通便

隨著生活、飲食習慣的改變，不管男女老少，都可能面臨便秘問題！而便秘造成的身體不適，總是難以啟齒，但外顯的「放臭屁」，卻讓人隨時處於尷尬狀態。但便秘跟咳嗽一樣，有時透過西醫還是難以解決，不妨試試中醫的療法。



其實，便秘不難解，而是要針對不同的體質、類型，對症下藥，才能獲得顯著成效。便秘分成3種類型，從發生原因、常見症狀，到改善方法一併介紹給你聽，擁有順暢人生！

便秘3種類型、解決妙方（按圖👇👇👇）

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第一型：腸胃火旺型

現代人飲食精緻化，纖維食物攝取過少，大幅減少刺激腸道蠕動機會。當腸道蠕動變得緩慢，無法及時將食物殘渣推向直腸，使糞便滯留時間過長；當糞便停留時，裡面的水分會被腸道再次吸收，導致糞便乾硬難以排出。

這類型就是中醫所謂「腸胃火旺」，通常是愛吃燒烤、油炸、辛辣等重口味，以及喝水不足的人。症狀包括大便乾硬、痔瘡、便血、肛裂、腹部脹滿、按壓作痛、口乾口臭、容易嘴破、長痘痘、心煩易怒、身熱面赤、小便短赤等。

解決妙方：淡竹葉決明茶

材料：決明子10～15克、淡竹葉10～20克、水1000cc。

做法：水滾煮10分鐘，去渣放涼當茶飲用。也可適量包入過濾袋，置入保溫杯中，沖入沸水悶泡20分鐘即可飲用，也可重複沖泡。

功效：決明子能潤腸通便、淡竹葉則去腸胃火，兩者共同作用，改善腸胃火旺症狀。



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第二型：肝鬱化火型

壓力大也會引起便秘問題！經常因工作繁忙、出差在外、生活不規律的人，常在有便意時，卻因為周圍環境不允許上廁所，而強忍便意，久之久之，使得直腸對糞便壓力的感受性降低，造成便意全失，出現便秘。

而平時壓力大，容易出現情緒緊張、焦躁或憂鬱，或是工作忙碌久坐少動，導致身體氣機循環不佳，即是「肝鬱化火」型的便秘。其症狀為大便秘結、肛門急迫重墜感、有便意也不易解出、常打嗝、脹氣或放屁、腹脹不欲食。

解決妙方：柴胡玫瑰通便飲

材料：決明子10～15克、柴胡10～20克、玫瑰花4朵、水1000cc。

做法：水滾煮10分鐘，去渣放涼當茶飲用，也可以適量包入過濾袋以便重複回沖，置入保溫杯中，沖入沸水悶泡20分鐘後即可代茶服用。

功效：決明子潤腸通便、柴胡疏肝解熱、玫瑰花解鬱潤腸。



上述2類型的朋友應多吃蔬菜水果，就能改善便秘。但就觀察，如過度以蔬果當主食，可能造成反效果，容易引發嚴重便秘，造成第三類型的便秘。

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第三型：氣虛寒凝型

常出現在身體虛弱，年老體衰、長期臥病、腸胃疾病、產後虛損的婦女、子宮內膜異位症、小孩飲食不均、腹部手術導致沾黏等，以及不吃米飯只吃蔬果，造成腸胃虛寒，大腸無力蠕動引發便秘。

這就是「氣虛寒凝」型的便秘，多是因為腹肌無力所致。臨床症狀是大便乾結或細軟，雖有便意，臨廁卻乏力難排出，解便後疲憊乏力短氣，常伴隨面色蒼白或萎黃，頭暈目眩等症狀。

這類人只要吃生冷蔬果就容易胃脹氣、肚子痛，甚至便秘或腹瀉。可多喝生薑紅茶改善，但仍建議進行中醫藥調理腸胃功能，服用內含當歸、懷牛膝、肉蓯蓉、澤瀉、升麻、枳殼的「濟川煎」，即可改善。

解決妙方：肉蓯蓉水

材料：肉蓯蓉鮮乾片5g，紅棗4顆、枸杞5g 、1000cc水。

做法：蓯蓉鮮乾片、紅棗剪碎，用1000ml的熱水沖泡，浸泡約10分鐘即可飲用。可多次沖泡。

功效：肉蓯蓉補腎益精、潤腸通便；紅棗補中調脾胃；枸杞滋腎明目，能改善腸虛便秘的症狀。



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