番石榴營養｜防三高護腸胃5大健康好處　烤肉配番石榴減致癌風險?

吃番石榴好處多！台灣台中恆悅美學牙醫蔡雅藍牙醫師在Facebook發文分享，「吃番石榴5大好處」，不僅能降低便秘機率，甚至還能降血壓、預防腸胃炎，還有助增強抵抗力！



台灣蔡雅藍牙醫師點出以下「吃番石榴5大好處」給大家參考：

番石榴5大好處（按圖看清👇👇👇）

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1. 解便秘 ：吃一顆中型番石榴所獲得的纖維，就能達到每日建議攝取量的一半。不僅有助軟化糞便，降低便秘機率；也有幫助吸收多餘水分、幫助糞便成形的作用。

2. 抗發炎 ：番石榴是攝取維他命C的良好來源，維他命C可對抗氧化和發炎，甚至可能有助於減緩牙齦發炎、減少牙齦出血。但也小心別吃太多，維他命C過量對身體也有害。

▼番石榴的挑選與保存貼士（點擊下圖看清👇👇👇）

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3. 降血壓 ：飯前食用番石榴可降低血壓、三酸甘油酯和總膽固醇，並且可幫助好膽固醇（高密度脂蛋白膽固醇）升高8%。

4. 預防病毒性腸胃炎：番石榴能降低諾如病毒性腸胃炎的風險，可能是番石榴含有的單寧，和胃組織的蛋白質發生反應，形成單寧-蛋白質複合物，有助增強抵抗力。

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5. 烤肉配番石榴可平衡亞硝酸鹽：番石榴含有的維他命C，可協助清除對身體內多餘的亞硝酸鹽。

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