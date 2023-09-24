絲瓜好處｜美白通便助抗癌6功效3類人不宜　加2物護腸胃減肚瀉

亞洲女性普遍追求白皙水嫩的膚質，而各種美白聖品中，又以古人流傳至今的「絲瓜」最深入民間；像是許多女性用於曬後護理、從絲瓜中所提煉的絲瓜水，或入菜後的絲瓜軟滑易食、營養豐富，更常作為長者或咀嚼吞嚥不便的患者最佳的營養補充選擇。

文：文子齊 資料查核：Hello醫師



絲瓜的功效與好處之多，不但多吃有益健康、肌膚白皙，讓你快速變身白富美之外，絲瓜還有何營養、該怎麼吃？但又有哪些人不適合吃絲瓜？就讓《Hello醫師》帶你一起了解絲瓜的大小事。

絲瓜6大功效與好處（按圖看清👇👇👇）

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絲瓜的營養價值

絲瓜（Loofah）屬於葫蘆科一年生蔓性草本，原產於印度、亞洲熱帶，因地區而有不同名稱；如水瓜、天羅、蠻瓜、布瓜、角瓜或菜瓜，都是絲瓜的泛稱。《本草綱目》中曾記載，絲瓜亦可藥用，因其性甘涼，常用於清熱化痰、作為腸胃燥熱者之藥引之一。

根據台灣衛生福利部食品藥物管理署之營養成分顯示，每100克絲瓜中僅含17大卡熱量，並含有如膳食纖維、葉酸、維他命A、維他命B1、維他命B2、維他命B6、維他命C、鉀、鈣、鎂、鐵、鋅等種類多元的礦物質之外，絲瓜內含的水分就高達了95%，對於有便秘與排便困擾的人來說，多加食用功效絕佳。

絲瓜的營養價值之高，與深色及淺色蔬菜相較下毫不遜色；像是絲瓜中含有干擾素的誘生劑，不但能刺激人體產生干擾素，幫助增強免疫力之外，絲瓜並富含水溶性及非水溶性纖維，可助於腸道蠕動讓並因此縮短致癌物質停留於腸道的時間。

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挑懂絲瓜看這5點

絲瓜生長性強且耐濕熱與高溫，但絲瓜品種多元，究竟該怎麼挑才知道是好絲瓜，根據台灣行政院農委會的高雄農業改良場建議，要可根據以下5大要點，就能輕鬆挑到好絲瓜：

1. 外觀呈圓筒狀：挑選時可自外觀找呈圓筒狀的最佳，兩端肥大且中間有腰身的絲瓜則建議避開。

2. 色澤鮮綠：外觀色澤暗沉的絲瓜表示採收時間較長，應挑選表皮鮮綠富光澤的最好。

3. 表皮顆粒突起無傷：瓜紋明顯且突起顆粒沒有損傷的表示品質好且新鮮。

4. 無裂口：絲瓜表面沒有裂口、損傷或因擦傷壓傷而轉黑的痕跡。

5. 重量厚實：拿起來沉甸甸且手感厚實的絲瓜，表示新鮮且飽水度高，品質絕佳。

7種食材降低膽固醇又護心（按圖看清👇👇👇）

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絲瓜的6大功效與好處：美白、消腫、解便秘

絲瓜營養價值驚人，功效好處更是不勝枚舉，依據作用可歸納為以下6大好處：

1. 美白：絲瓜中富含維他命C和維他命B，這2者不僅對於肌膚有亮白的作用，更能抵抗紫外線對皮膚的傷害，達到淡斑、除皺的效果。其中絲瓜也常用於提煉絲瓜水以鎮靜曬後皮膚或保濕，因絲瓜保濕度之高，亦被「美人水」之稱。

2. 利尿、消水腫：絲瓜的含水量極高，攝取後可利尿並排除體內多餘的水分和熱氣，達到消水腫的效果。

3. 抗氧化、抗癌：絲瓜中的皂甙以及葫蘆巴鹼有抑制癌細胞、抗氧化的作用，能夠達到抗癌的效果。

4. 心血管：人體代謝時會產生所謂「同胱胺酸」的氨基酸，由於同胱胺酸值愈高，就會增加心血管疾病的機率。而絲瓜中含有的葉酸與維他命B6卻能有效幫助同胱胺酸的代謝，進而保護心臟、降低心血管疾病的發生。

5. 降血壓：絲瓜中的鉀離子有益於血壓的收縮壓與舒張壓明顯降低。

6. 緩解便秘：絲瓜的含水量高並富含膳食纖維，可幫助腸胃蠕動，改善便秘的困擾。

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這種人不適合吃絲瓜！食用絲瓜的禁忌

絲瓜營養價值雖高，但仍有些人仍不建議食用。例如經常腹瀉、脾胃較虛弱者並不適合；由於絲瓜富含膳食纖維、水分充足，容易促進腸胃蠕動，但體質虛寒、手腳冰冷或容易腹瀉的人，若吃多了絲瓜，可能將加重腹瀉的情況外，絲瓜性寒的特性若烹調時沒有與溫性食材搭配如薑絲、枸杞，恐怕也容易影響虛寒者體質更加衰弱。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：變身白富美、就吃這一根！絲瓜好處功效數不清、便秘消腫一次搞定】

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