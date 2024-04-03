食物掉地上3秒內可吃？微波爐加熱可殺菌？醫生解構6大飲食迷思

台灣台北市信義區寶林茶室中毒案釀2死，引發各界關注，民眾也開始注意食物保存方式。台灣小兒感染科醫師李尚謙在Facebook粉專表示，關於食品安全，有一些迷思真的需要被釐清，譬如食物掉到地上3秒內就可以撿起來吃、微波爐可以殺死細菌、食物只要加熱過後就沒事了等6大迷思。



迷思一、食物中毒就是因為我最後一次吃的食物。

李尚謙表示，除了某些毒素和病毒外，大多數食物中毒需要比幾小時更長的時間才能讓你生病。食物中毒的症狀可能在食用受污染的食物後的幾小時至幾週內出現。因此，你的上一餐食物可能是無辜的。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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迷思二、食物中毒最壞的情況只是肚子痛。

李尚謙指出，這次有人死亡就說明了這是錯誤的想法。雖然大多數食物中毒案例都輕微，只會出現一兩天的症狀。但是，食物中毒不僅會導致胃部不適。其他常見症狀包括發燒、腹瀉、嘔吐和脫水 - 有時這些症狀很嚴重，需要就醫。其他少見但可能嚴重的症狀包括癱瘓、腦膜炎和死亡。

迷思三、食物掉到地上3秒內就可以撿起來吃

李尚謙表示，雖然看起來和聞起來都沒問題，但是，掉到地上沾到髒東西就是髒了。不會因為小於3秒就沒問題。還有，有些食物雖然看起來和聞起來都沒問題，但是不代表吃下肚子就沒問題，所以請不要單純依賴視覺跟嗅覺來判決食物是否腐敗。引起疾病的細菌不會影響食物的味道、氣味或外觀。

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迷思四、不能把還是熱的食物放入雪櫃

李尚謙直言，超級多人有這種錯誤觀念。熱食可以放入雪櫃。食物應該分成小份，以便在雪櫃中更快的冷卻。易腐敗食品應在兩小時內放入攝氏4度或更低的雪櫃中。如果你將食物放在外面冷卻，並且超過兩小時後忘記了，那麼應該丟掉它。在室溫下超過兩小時的食物上細菌可能會快速繁殖。如果食物放在室內或室外溫度高於攝氏32度的地方，則應在一小時內冷藏或丟棄。

迷思五、 微波爐可以殺死細菌

李尚謙指出，微波爐不能殺死細菌。

按圖看使食安中心提醒使用微波爐烹煮或翻熱的注意事項：

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迷思六、食物只要加熱過後就沒事了

李尚謙說，一些細菌，如仙人掌桿菌（Bacillus cereus）分泌的毒素跟這次的米酵菌酸都不能透過加熱被分解。食物中毒最惡名昭彰的細菌就是仙人掌桿菌。 仙人掌桿菌周身佈滿短鞭毛，形如仙人掌因而得名，可由細菌本身或由細菌產生之毒素而導致食品中毒。中毒型態可分為嘔吐型跟腹瀉型。嘔吐型時常跟米飯（炒飯）放太久重複加熱有關。腹瀉型則跟肉湯肉汁比較有關係。

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