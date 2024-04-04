防腦退化丨抗氧化護心血管麥得飲食助腦年輕7.5歲！戒5類傷腦食物

「我剛剛要幹嘛?」，你也常常發生這種情形嗎？營養師透露，「想得到說不出」、「眼鏡在頭上還再找眼鏡」、「我剛剛有吃鈣片嗎？」等等症狀，都容易讓人懷疑自己是不是又離失智更近一步。



台灣營養師顏瑜萱在Facebook發文表示，除了因老化造成的健忘，睡眠不足、壓力大、過度依賴電子產品、酗酒和缺乏飲食都會使年輕族群忘東忘西，只要改變生活習慣，就能明顯改善健忘的情形，像是充足的睡眠、適度運動調適心情、適量飲酒等，都可以減少因身心疲勞、缺乏腦部刺激造成的注意力不集中和記憶下降。

5招飲食建議逆轉腦退化（按圖👇👇👇）

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顏瑜萱指出，想要預防因老化造成的健忘或失智，可以嘗試「麥得飲食」，該飲食法融合保護心血管的地中海飲食和控制血壓的得舒飲食，主要是透過調節心血管及增強抗氧化和抗發炎成分，來發揮保護神經的作用，是專門預防神經性退化疾病的飲食模式，研究顯示依循麥得飲食的評分結果，腦部相當於年輕7.5歲。

營養師進一步說明，其他研究也發現，麥得飲食可降低阿茲海默症發病率，具體做法是多吃10種大腦健康食物，如綠葉蔬菜、其他蔬菜、堅果、莓果、豆類、全穀物、海鮮、禽肉、橄欖油和葡萄酒，同時少吃5種傷腦食物如紅肉、人造牛油、芝士、糕點糖果以及油炸食物。

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可以多吃：

1. 全穀3份／天：糙米、黑米、燕麥、黎麥（1份＝1／3碗）

2. 蔬菜≧2拳頭／天，其中1拳頭為綠葉蔬菜：山茼蒿、菠菜、番薯葉等。

3. 莓果≧2份／周：士多啤梨10-16顆／份、藍莓市售一小盒／份、桑葚20－30顆／份。

4. 豆類≧3份/周：豆腐、豆乾、黑豆、毛豆。

5. 禽肉≧2次／周，魚≧1次／周：使用蒸、煮、燉、滷、炒或烤的烹調方式。

6. 堅果每天一湯匙（免洗湯匙大小），並使用特級初榨橄欖油烹調。

7. 每天可以喝1杯（約100－250ml）葡萄酒。



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除了以上健康飲食，也要記得少吃以下傷腦食物：

1. 紅肉（牛、羊、豬）＜4次／周。

2. 油炸物或速食≦1次／周。

3. 芝士≦1次／周。

4. 糕點、零食和糖果＜5次／周。



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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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