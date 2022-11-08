食物安全｜這些食物不能放進微波爐！必睇依賴微波爐4大風險

對於三餐老是在外的上班族，便利店的熟食便當及各式微波食品，提供了便利快速的選擇。不過「微波食品致癌」、「微波爐會有輻射」的說法時有耳聞，台灣營養師高敏敏表示，微波並不會致癌，比起輻射反而更該注意使用微波爐的錯誤習慣，還有4種微波會「爆炸」的物品，提醒大家正確使用才能吃得更安心。



台灣營養師高敏敏在Facebook粉絲專頁發文，對於常有人說少吃微波食物、用微波爐加熱要離遠一點，以免輻射造成身體致癌這些說法，她澄清其實微波並不會致癌，微波爐的輻射量非常低，純粹就是在釋放熱能，因此並不會殘留在食物當中，換句話說使用微波爐的次數、是否離微波爐很近，都不會對人體造成傷害，該當心的反而是微波食品當中的鈉含量，以及營養素易流失的問題。

高敏敏營養師認為，比起擔心微波爐輻射，有些使用微波爐上的錯誤方式，更會引來更大風險：

長期依賴微波爐4大風險、4種不要放進微波爐物品（按圖👇👇👇）

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1. 重複加熱導致營養流失



重複加熱除了滋生細菌，也造成營養流失，建議加熱以一次為限。

2. 隔夜菜容易變質



吃過的食物別放置到隔夜，以免口水污染食物，建議若要帶便當，應在用餐前就先裝好。

3. 微波時間過長



食物以微波加熱要超過70°C較能有效殺菌，但時間過長食物會變硬塊、過短又無法熟透，建議多加注意微波時間。

4. 保鮮紙（又稱保鮮膜）、塑膠



微波前建議將保鮮紙等各種塑料拆除，以免誤食塑化劑。不過目前便利商店的塑膠包裝通常都無安全疑慮，則可以直接微波。

按圖看使食安中心提醒使用微波爐烹煮或翻熱的注意事項：

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台灣高敏敏營養師也列出4種不要放進微波爐的物品，以免當場「引爆！」：

1. 密封食物



如未拆封的食物，或是保鮮紙等。

2. 金屬容器



如鐵便當盒，或是金屬容器、餐具。

3. 有皮食物



如提子等有皮水果，不要放進微波爐。

4. 有殼食物



例如有帶殼的雞蛋或一整顆煮好的蛋。

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最後台灣高敏敏營養師也提醒，其實最安全的方式就是「適量準備每一餐」，建議婆婆媽媽們吃多少就煮多少；接下來天氣愈來愈來冷，使用微波爐加熱的機會也會增加，大家要多多注意，才能用得安全又安心。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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