創意食譜｜湯圓吃不完點算好？網友教變身熱壓多士大人細路都啱食

吃不完的元宵湯圓你家都如何解決？抹茶控／芝麻控，每次元宵節拜拜完後，那個元宵湯圓的皮都乾到不行，最後都會送到雪櫃，一兩天後又放到垃圾桶.......



昨天家裡真的都沒東西吃了，靈機一動把鮮乳麵包片和元宵結合，來個熱壓多士！

創意熱壓多士食譜（按圖）

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我媽這次買了抹茶和芝麻，芝麻的我搭配芝士，中和那個過甜的味道，結果意外很搭，爆漿的芝麻太過癮了，抹茶的我就在多士表面塗牛油，鹹鹹的牛油搭配多士的奶味，裡面QQ外面酥酥，抹茶控可以嘗試看看這個吃法。

推薦給雪櫃還囤著元宵湯圓的你～

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