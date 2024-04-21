減肥大忌｜研究：1個小習慣影響大腦機制　愈食愈多高糖高卡食物

覺得每天吃一點甜食是小確幸嗎？醫生指出，這反而可能是在培養大腦，「準備攝入更高熱量食物的習慣」，甚至讓大腦的獎賞機制被調整，影響大腦多巴胺系統功能，對於甜食需求增加，進而引發肥胖。



台灣重症科醫師黃軒指出，不少民眾覺得每天控制自己，只吃少量零食叫「自律」，但即使每天少量甜食，短時間內，也會重塑了大腦的神經迴路，調整了獎賞機制。你的大腦，開始認知：「無零食不歡，無甜食不樂！」許多人常吃輕食或健康餐，覺得自己在飲食上已經有克制，沒想到啊沒想到，常常敗在有意無意在「加糖、加油、加量、加佐料」上。

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最近耶魯大學團隊研究發現，高糖、高脂、高鹽的零食，會潛移默化地重塑你的大腦，即使日常少量零食，大腦從也會在未來更傾向於，選擇這些高糖、高脂的食物。你大腦中負責動機和獎勵的多巴胺能系統被你常常吃的零食激活和反覆重塑大腦，告訴大腦：「只有高糖、高脂、高鹽食物，才能使自己變得快樂」的感覺！

研究人員發現：習慣性接觸高糖高脂高鹽零食，首先會讓神經產生適應行為，隨後愈發欲求不滿，大腦會對高糖高脂高鹽食物，欲求大大的傾向增加，你的生活中也會開始暴飲暴食和體重增加風險，進而引發肥胖。

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研究人員招募了一群年輕人，年齡在25 歲左右、BMI 和身體各項指標正常的志願者。在實驗開始時，經過儀器測試，這些志願者對「高糖高脂食品」的喜好相似，沒有強烈的喜歡，也不討厭。然後志願者被隨機分成兩組，他們都保持正常飲食，唯一不同的，是科學家給他們塞的「加餐、加料」的零食。每天吃一點高糖高脂優格的那組人，大腦對高脂肪和高糖食物的反應大大增強。尤其明顯的是大腦中負責動機和獎勵的多巴胺能系統被活化、重塑。不僅如此，這群高糖高脂優格的人不喜歡吃低脂的食物了，這表示大腦對脂肪的偏好也改變了。結果 : 每天少量甜食，短時間內就重連了大腦的神經迴路，調整了獎賞機制。

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黃軒指出，如果只是每天來這麼一點零食，熱量別超標，也不會給身體帶來太多麻煩。問題就在於，你的大腦會愈來愈貪婪。慢慢地你會發現：「一天沒吃到高糖高脂高鹽食物，就覺得不滿足」。這恐怕也是「為何瘦不下來」的原因。

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