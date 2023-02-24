補鐵食物｜高鐵質8大熱門食物芝麻勝豬膶！1款零食隨身攜帶助補鐵

你是否常覺得精神不濟、頭暈目眩呢？小心這可能都是鐵質攝取不足的跡象！「鐵」作為血紅素製造的主要元素，負責輸送氧氣至人體各處，同時也幫助人體免疫系統正常運作，一旦攝取不足，便可能引發免疫力下降、臉色蒼白等症狀。而鐵質該如何從日常飲食中攝取呢？網路上就有關於高鐵質食物的話題討論，快來看看網友怎麼說吧！



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年內「高鐵質食物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的8大高鐵質食物。

8大高鐵質食物網路聲量排行（按圖👇👇👇）

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「動物性」鐵質好吸收！可多攝取紅肉、肝臟

觀察網路上對於「高鐵質食物」的相關話題討論，可以發現「牛肉」、「豬潤」是不少網友說到補鐵時會立刻聯想到的食物之一，有女性網友發文提道自己「因為貧血常常手腳冰冷」，請益該如何改善，引來不少網友留言分享「聽說紅肉都蠻補鐵的」、「來碗熱呼呼的豬潤湯，絕對是補鐵暖身聖品」，也有醫師提出「動物性鐵質容易吸收」，如紅肉、肝臟類等都是相當好的來源，並表示「女性生理期、懷孕易流失鐵質」可以多補充紅肉食物，攝取充足鐵質。

另外「雞蛋」則因「高CP值」受到網友熱議，日前上班族網友詢問「外食族如何攝取鐵質？」，引來不少留言推薦「雞蛋就是很方便且CP值很高的食物」、「我每天都吃1顆水煮蛋」、「雞蛋就有滿多鐵質的，便利店、外賣店都能吃到」，表示雞蛋營養成分高且容易取得。

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素食者補鐵不困難 選植物性鐵質營養滿分

對於素食者而言，無法取得較易吸收的動物性鐵質，但其他含有豐富植物性鐵質的食物，例如「芝麻」、「堅果」、「豆腐」等，均受到許多網友討論，便有營養師提到素食者若想補鐵，「早餐部分就很推薦來一杯黑芝麻糊」，也有網友分享自己會「隨身攜帶一小包堅果補充能量」，方便攜帶又能即時補充營養。

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當人體鐵質流失或攝取不足可能會出現疲倦、抵抗力下降等症狀，嚴重者甚至會引發缺鐵性貧血。想要預防缺鐵症狀，第一步便可以從日常飲食中下手，看完以上網友的推薦，快檢查一下自己的三餐搭配，營養是否足夠均衡吧！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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