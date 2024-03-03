養生茶｜枸杞菊花降三高/百合蓮子養陰益腎！中醫推4款茶安神助眠

過年熬夜通宵玩樂，與親友聚會又常夜半時分還未結束，接連好幾天總是在熬夜，而到了就寢時間卻又輾轉難眠，難免對身體造成一定損傷。



台灣台北慈濟醫院中醫部醫師呂秉勳提供「養生茶飲」與「穴位按摩」安神降火小妙招，讓民眾與親友歡度佳節之餘，能夠保養自身健康。

4種中藥茶飲安神、幫助睡眠（點擊下圖看清！👇👇👇）

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以中醫角度而言，於晚上11點之後入睡者皆屬熬夜，晚上11點至凌晨3點為膽經、肝經循行的時段，是兩肝膽氣血最旺盛的時候，同時也是褪黑激素、生長激素與受體素等多種激素分泌達高峰的時段。

呂秉勳指出，多日作息不規律或熬夜會造成精神恍惚、皮膚粗糙、口乾舌燥、口苦、口破、耳鳴、鼻塞、頭痛、眼睛乾澀等症狀，甚至有罹患失智症、癌症以及猝死的風險。

4種中藥茶飲 安神幫助睡眠

當身體長時間處於亢奮狀態時，會強迫刺激交感神經，促進腎上腺素分泌，如此一來就會產生入睡困難的情形。對此，呂秉勳提供4種清心安神的茶飲以及3個安定情緒的穴位，民眾可以在平時飲用或睡前按摩，藉此達到幫助睡眠的效果：

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第1種 百合蓮子銀耳湯

百合有清心安神、退熱養陰的功效；銀耳有提氣養神、補陰潤膚的功效；蓮子則有益腎澀清、補脾止瀉的功效。

第2種 生脈飲

主要由大補元氣的人蔘、養陰清熱的麥冬以及斂汗生津的五味子組成。

第3種 甘麥大棗湯

具有養心安神、和中緩急與補氣健脾的作用。

第4種 枸杞菊花茶

菊花富含胺基酸、維他命A、維他命B2以及類黃酮等營養成分，有助於緩解用眼過度的疲勞和酸澀，枸杞則有降三高的助益。

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3個穴位安定情緒 化解疲勞

穴位的部分有太衝、神門與百會穴。

1. 太衝穴

位於第一、二腳趾骨交接的凹陷處，能梳理肝氣、清熱明目、安定情緒。

2. 神門穴

位於手腕橫紋交接的凹陷處，能滋陰降火、養心安神。

3. 百會穴

位於頭頂正中央，能疏通頭部經氣，有助於恢復精力、化解身體疲勞。

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呂秉勳最後提醒，熬夜對於人體已經造成一定損傷，除了上述的保養之外，也要避免過晚飲用茶、咖啡以及刺激性的食物，以免增加身體負擔。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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