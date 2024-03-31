助眠食物｜失眠淺眠無法一覺瞓天光？5種食物助安眠 2款茶減焦慮
撰文：Goody25
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通常要睡上7到8個小時，而且是要一覺到天亮，中間是沒有醒過來的，才叫做好的睡眠。
如果你每晚都不好睡，一直都很淺眠或失眠，那麼你可以試試看在睡前吃或喝這些食物和飲料，可以幫助促進良好的睡眠！
5種食物與飲品幫助改善睡眠（按圖了解👇👇👇）
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1. 杏仁
杏仁在堅果類算是有很多營養素，食用它可以幫助提高睡眠的質量，因為它含有維他命B和鎂，如果你有失眠的話，攝取足夠的鎂可以幫助改善睡眠。
2. 核桃
核桃對頭腦有幫助之外，它的脂肪酸組成也可以幫助我們改善睡眠。另外它也是褪黑激素的最佳堅果類之一，所以會讓你增添睡意。
網友熱議TOP10 助眠食物（按圖了解👇👇👇）
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3. 洋甘菊茶
在花茶中，洋甘菊茶對睡眠是有很好的幫助。在睡前喝杯溫熱的洋甘菊茶，也可以幫助改善睡眠質量。洋甘菊茶含有芹菜素，這種抗氧化劑會和大腦中的某些受體結合，使你會有困倦感。
4. 西番蓮茶
西番蓮茶是一種可以幫助減輕焦慮、抑鬱和其他精神症狀的效果。它對睡眠有好處是因為西番蓮茶可以幫助產生GABA，GABA可以抑制其他引起壓力的大腦化學物質。喝了它有讓身體神經鎮靜的效果，可以幫助促進睡意。
5. 奇異果
奇異果的營養很豐富，它也是其中可以幫助到你有個好睡眠質量的水果之一，因為它含有血清素，血清素是一種大腦化學物質，有助於調節睡眠週期。
5方法提升睡眠品質（按圖👇👇👇）
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如果你是時常有不好睡的症狀，不妨可以試看看在睡前吃以上的飲食來幫助你有個好的睡眠吧！
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