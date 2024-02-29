止咳偏方｜洋蔥水/羅漢果茶7款止咳偏方　中醫拆解成效哪些人適宜

止咳偏方｜每逢流感高峰期，都會隨處聽見此起彼落的咳嗽聲，咳嗽仿佛永無休止。有謂醫食同源，又不想吃太多西藥傷身，於是不少人會嘗試各種止咳偏方，務求簡單有效。但這些偏方又有沒有用？以下請教註冊中醫師謝嘉雯為我們解構網上流傳的7款止咳化痰偏方，當中成效及適合哪些人飲用。



洋蔥能有效改善寒咳。(mayu ken@unsplash)

止咳偏方【1】蘋果洋蔥水

蘋果和洋蔥都具有止咳作用，混合成水一起喝是否更加有效？謝醫師解答，兩者混合後的功效會否加倍未有科學數據支持，不過一起吃對身體也無壞處。

功效：

1. 洋蔥味辛溫，有發散解表（發散：將體內寒疾散走；解表：解除表面症狀）的作用，能「溫肺宣肺」，因此能有效改善寒咳。

2. 洋蔥含有花青素和槲皮素，具有抗炎和抗氧化作用，可以抑制、減輕炎症。

3. 蘋果性味甘涼，具有滋陰潤燥、生津止渴的特性，適用於治療肺燥、咳嗽、乾咳等症狀。

4. 蘋果亦富含維他命C和抗氧化物，在外感時作為營養補充也是很好的食療選擇。

適合人士：初起輕症外感患者，例如：怕冷、流鼻水，也有改善作用。



做法：把1個蘋果、1個洋蔥去皮切塊加入鍋中，加2杯水，以小火煮20分鐘即成。



如不吃洋蔥，謝醫師建議可以直接把蘋果切片蒸熟，使蘋果纖維軟化，更適合生病時消化功能較弱的患者服用。

蘋果洋蔥水適合初起輕症外感患者飲用。（資料圖片）

止咳偏方【2】薑片

把薑片塞在臉頰兩邊內側，想咳便咬一下薑片，這種做法可行嗎？謝醫師解釋，生薑味辛、微溫，能解表散寒，溫中止嘔，亦具化痰止咳的作用。不過要注意，薑有辛發作用，所以不宜晚上飲用生薑茶，容易令人亢奮，影響睡眠。

適合人士：患有風寒感冒、胃寒嘔吐、寒痰咳嗽的人。



不適合人士：風熱型咳嗽的患者或熱性體質人士，因薑會增加體內的熱，令身體更乾，更咳。



做法：

1. 含薑片：生薑清洗乾淨後，切成小片，將薑片塞在臉頰內側，喉嚨發癢想咳嗽的時候，就咬一下薑片。

2. 沖薑茶：磨薑汁約1湯汁，加1茶匙糖、1杯熱水拌勻。材料可按甜辣喜好增減。



晚上喝薑茶會影響睡眠，因此有「早上吃薑勝參湯，晚上吃薑似砒霜」的說法。（資料圖片）

止咳偏方【3】羅漢果水

羅漢果沖水飲，幾乎是公認的止咳良方，又是否人人合用？謝醫師說，羅漢果性味甘涼，能清熱潤肺、利咽開音（指舒緩喉嚨相關病症）和滑腸通便。對於肺熱燥咳、咽痛失聲、腸燥便秘有治療作用。

羅漢果如何選擇？如何儲放？

市面上有金羅漢果和普通羅漢果，前者是使用真空冷凍技術凍乾，後者則是傳統的烘乾技術。真空冷凍技術有助於保留更多的維生素和纖維素，這使得金羅漢果可能在保留營養價值方面較傳統羅漢果好，金羅漢果味道亦較一般羅漢果清甜。羅漢果買回來後，放在乾燥的環境，避免受潮便可。

謝醫師教選擇羅漢果2重點：

1. 茸毛愈多代表愈新鮮。

2. 拿起羅漢果搖一搖，以搖不響沒有聲音為佳。

做法：將3500至4000毫升水煮沸後調至小火，把洗淨的羅漢果（3-4個）外殼壓碎放入水中，蓋上蓋子慢火煮10分鐘，待水變深色即可。



金羅漢果比啡羅漢果保留更多營養。（資料圖片）

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止咳偏方【4】白蘿蔔蜂蜜水

止咳方法在日本也有以白蘿蔔混合蜂蜜水的偏方。謝醫師解釋，白蘿蔔能行氣消脹，中醫認為「肺與大腸相表裡」（意指肺受影響，腸也會跟著有問題）， 因此治療咳嗽時，也重視病人會否有便秘，因「氣」有上下疏通彼此的功能，咳嗽本身就是氣機上逆的表現，大便暢通，其熱邪、濕邪有了出路，咳嗽便能痊癒。

功效：

1. 白蘿蔔有助腸胃積熱、便秘的人消滯。

2. 白蘿蔔富含維他命C和纖維，有助腸道蠕動，促進排便。

3. 蜂蜜能清熱解毒，對咽痛、乾咳或癢咳都有舒緩作用。

適合人士：熱咳、癢咳、或乾咳人士。



不適合人士：容易腹瀉、寒咳的人士。本身脾胃氣虛的人， 白蘿蔔「行氣消脹」的功能會加重症狀。



做法：將一根白蘿蔔去皮切丁，放進瓶子後加入蜂蜜，要蓋過白蘿蔔的一半。常溫放置一晚，待白蘿蔔出水成糖漿狀即可。



白蘿蔔素具抗菌和抗炎功效，可有效地減少喉嚨的炎症。（資料圖片）

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止咳偏方【5】糖油雞蛋

坊間也有一種偏方，以糖油蒸煮雞蛋，服用後便能止咳。謝醫師解釋，在雞蛋殼的內側、蛋清外包的那層半透薄膜，中醫叫「鳳凰衣」，性味甘淡、平，有養陰清肺的作用，不過謝醫師建議，在咳嗽期間，可選擇水煮雞蛋、雞蛋蛋花湯或蒸雞蛋這些較為清淡的烹調方法，有助消化吸收，避免油炒或油炸的方式，以免加重咳嗽。

功效：

1. 雞蛋含蛋白質、卵磷脂、維生素與礦物質的食物，可以為身體提供所需的營養物質。

2. 白糖具有養陰潤肺生津、補中益氣、清熱止咳、解毒醒酒等功效。

做法：將雞蛋打進小碗，不要攪拌，撒上一層白糖和少許植物油，隔水蒸煮約8分鐘即可。



《本草綱目》記載，「鳳凰衣」能治久咳。因此網上流傳糖油雞蛋能止咳，可能是源於「鳳凰衣」的功效。（ 資料圖片）

另外，謝醫師亦推薦了兩款止咳偏方給大家，材料簡單易整，最近天氣轉變容易咳嗽，不妨一試。

止咳偏方【6】青欖桔仔水

功效：

1. 青欖（青果）性味甘酸、平。有清熱解毒，利咽，生津的功效。

2. 桔仔有助順氣止咳、健脾化痰、消腫止痛及疏肝

適合人士：咽喉腫痛，咳嗽痰黏，煩熱口渴的咳嗽患者。



做法：將1個桔餅、8-10粒青欖、南北杏各10克，放入600毫升水中。水沸後，轉慢火煲30分鐘，即可飲用。



青欖桔仔水可清熱解毒，利咽生津。（資料圖片）

止咳偏方【7】陳皮茯苓水

功效：

1. 陳皮可去濕、化痰止咳。

2. 茯苓除止咳化痰外，也有利水去濕的功效。

適合：咳嗽白痰、痰濕型咳嗽人士。

做法：把10克陳皮、20克茯苓放入600毫升水中，水沸後轉慢火煲30分鐘，即可飲用。



陳皮茯苓水適合白痰、痰濕型咳嗽人士飲用。（資料圖片）

最後，謝醫師亦補充，大部分偏方都是以簡單的1至2樣食材為主的自然緩解方法，對症狀輕微的人或體質好的人有所幫助。然而，若咳嗽持續和有其他嚴重症狀，便應尋求專業的治療，以免延誤就醫，加重病情。