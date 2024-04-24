豆腐冷知識｜仍不知百頁豆腐非豆腐？營養師揭成分嚇壞網友不敢吃

豆腐是植物蛋白中，擁有最多蛋白質的食物，更是許多健身及素食者補充蛋白質的主要來源之一。但豆腐種類千百種，哪些是真豆腐，哪些是假豆腐呢？近日台灣一名網友便指出，跟朋友聊天，才發現竟然有人不知道「百頁豆腐不是豆腐」。貼文一出，立刻釣出許多鄉民驚呼，直言自己也是現在才知道。



「百頁豆腐到底騙了多少人？」一名網友在PTT八卦板PO文指出，前幾天和朋友聊天時，意外發現仍有許多人誤將百頁豆腐當成豆製品，以為熱量很低天天吃，直到他驚呼「你知道他整塊都是油嗎？」對方才表示震驚。原PO無奈感嘆，百頁豆腐的名稱中雖有「豆腐」兩字，但實際卻是加了大量的油脂和澱粉製成，而非真正的豆腐。對此，他也好奇，究竟還有多少人被蒙在鼓裡，「到底還有多少人被百頁豆腐欺騙？」

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貼文一出，迅速掀起討論，不少鄉民震驚直呼「他不是豆腐嗎？」、「真的假的，難怪這麼好吃」、「第一天知道…」、「整塊都是油…不敢吃了」、「原來不是豆子做的」、「X！難怪我瘦不下來」。

事實上，過去台灣呂孟凡營養師就曾說明，百頁豆腐主要是由大豆蛋白加上大豆油製成，不同的製造廠商有些會再添加澱粉，調味料的部分則是鹽、糖、味精等，因此被歸類在「高脂肪」的豆魚蛋肉類，每70公克含有7公克蛋白質、10公克脂肪，熱量為120大卡。

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而根據台灣食品成份資料庫，100公克百頁豆腐含有13.4公克粗蛋白；13.1公克粗脂肪，等於是蛋白質與油脂各半，熱量則為196大卡。相較之下，傳統豆腐100公克熱量為88大卡、嫩豆腐則為53大卡。

另外，台大化工博士謝玠揚也曾在Facebook「謝玠揚的長化短說」解析，百頁豆腐的製造過程因為添加了大量的油，當然熱量就會比較高，再加上多孔洞的特性，特別容易吸收湯汁，因此在不知不覺中就將高鹽、高鈉、高普林通通吃下肚。不過他也提到，雖然百頁豆腐「不是真正的豆腐」，但也不是什麼奇怪的食物，「至少不會比含糖飲料更糟糕」。

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