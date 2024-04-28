早餐食譜 | 肉鬆小貝/芋泥蛋糕6款高顏值多士　低卡低脂簡單易做

想要不節食也能減脂就少不了低卡低脂的營養早餐，定時用餐才能健康瘦身。好吃不發胖的低卡低脂吐司簡單易做又方便，一看就會的做法，讓你天天都能吃到美美噠的美味早餐。



今天就來分享一波高顏值吐司——「低卡吐司版肉鬆小貝、芋泥吐司偽蛋糕、抹茶酸奶偽蛋糕、低卡三文治、酸奶可可漏奶華和芋泥酸奶三文治」，大家一起動手吧。

低卡低脂吐司做法（按圖）

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1. 【低卡吐司版肉鬆小貝】的做法：

1、準備吐司、適量低卡酸奶和肉鬆；

2、借助圓形玻璃杯，按壓出圓形吐司；

3、在一片吐司上抹上酸奶，再蓋上另一片；

4、在吐司上下周圍，繼續塗上全部酸奶；

5、把它放進肉鬆裏，滾一滾，讓肉鬆裹滿即可。



2. 【芋泥吐司偽蛋糕】的做法：

1、準備芋頭、紫薯粉、吐司、牛奶和適量酸奶；

2、把芋頭切片，蒸熟後加入適量牛奶和紫薯粉，搗壓並攪拌均勻；

3、吐司去邊後，抹上一層芋泥，再放上吐司，再抹上芋泥，最後再放上吐司；

4、在整個芋泥吐司外面塗上酸奶，擺放士多啤梨後，撒上紫薯粉即可。



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3. 【抹茶酸奶偽蛋糕】的做法：

1、準備吐司、酸奶、紅豆和抹茶粉；

2、把酸奶和抹茶粉混合後，拌勻；

3、將抹茶酸奶抹在吐司上，放上煮熟的紅豆（或蜜豆），再蓋上一片吐司，塗上抹茶酸奶，再放一層紅豆；

4、最後撒上適量抹茶粉即可。



4. 【自製低卡三文治】的做法：

1、準備吐司、番茄、生菜、香腸、番茄醬和一個雞蛋；

2、先把雞蛋煎熟，備用；

3、在吐司上鋪上生菜，擠上適量番茄醬；

4、放上番茄，再放上煎好的雞蛋和香腸切片；

5、放上生菜，擠適量番茄醬，再蓋上另一片吐司；

6、用保鮮膜把三文治裹好，吃的時候對半切開即可。



6款吐司食譜（按圖👇👇👇）

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5. 【酸奶可可漏奶華】的做法：

1、準備吐司、雞蛋、酸奶和牛奶；

2、把雞蛋打在碗裏，倒入牛奶，拌勻；

3、將吐司浸入，讓吐司沾滿蛋液；

4、平底鍋放適量油，放入吐司，煎至兩面金黃，取出；

5、在吐司中間鋪一層酸奶，蓋上另一片吐司，再用勺子在中間壓出一個圓形；

6、再鋪上一層酸奶，最後撒一層可可粉即可。



6. 【芋泥酸奶三文治】的做法：

1、準備吐司、酸奶和芋泥（芋泥做法可參考上面芋泥吐司偽蛋糕的步驟2）；

2、在吐司上抹上一層芋泥，鋪上一層酸奶，再蓋上另一片吐司；

3、用保鮮膜把三文治裹好，吃的時候對半切開即可。



好看的吐司，吃了讓你每天都開開心心，最關鍵是它們低脂低卡還健康，讓你不必節食就能減脂瘦身。如果你也喜歡不一般的高顏值吐司早餐，那就趕緊學起來吧。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】

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