慢性發炎｜常疲累可能慢性發炎！恐致中風患癌 醫推4抗炎超級食物

若您經常身體感到疲累或疼痛，恐怕是慢性發炎的前兆，家醫科醫師鄧雯心指出，若長期忽略慢性發炎的症狀，恐引起糖尿病、中風、心臟病或癌症等一系列的慢性疾病，而她也分享4種能幫助對抗慢性發炎的超級食物，如魚類、薑黃、西蘭花及蘑菇等，民眾可在日常多加攝取。



三高、中風不一定是吃太鹹！醫師揭背後原因

台灣家醫科醫師鄧雯心在Facebook粉專「Cofit 我的專屬營養師」發佈影片表示，若想要改善慢性發炎的狀況，日常飲食習慣也是很重要的一環，因此他列出4種抗慢性發炎的超級食物，供民眾參考。

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1、富含脂肪的魚類

鄧雯心指出，像是三文魚、鯖魚等魚類含有Omega－3多元不飽和脂肪酸，更富含蛋白質，其主要的成分為DHA、EPA，能夠減低罹患代謝症候群、心臟病及糖尿病風險，並減緩發炎發應。

2、薑黃

由於薑黃具有抗氧化、抗發炎效果，可減輕身體對於感染、損傷的反應，特別對於關節炎有所幫助。

3、西蘭花

西蘭花含有的硫化物質，能對發炎能發揮正面的效果，此外，其含有的抗氧化物質，如維他命C、K以及硫辛酸、類胡蘿蔔素等，則能夠幫助中和自由基。

4、蘑菇

蘑菇所含的酚酸和黃酮，讓它具抗氧化、抗發炎特性，而其中的β－葡聚醣，則被認為對有助於調節免疫系統。

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此外，台灣減重專科醫師魏士航曾經提醒，有3種食物應儘量避免攝取，因為容易導致慢性發炎

1、含糖飲料

魏士航指出，高糖會促使人體的代謝異常，進而使組織分泌出更多發炎因子，如CRP、IL－6、TNF－α等，而這些發炎因子都會使身體處於慢性發炎的狀態。

2、酒精

魏士航表示，酒精會引起腸漏症，進而讓脂多醣穿透腸道，進到身體循環當中，就會容易引起慢性發炎的狀況。

3、加工紅肉

魏士航指出，像是是香腸、火腿等加工食品，皆含有很多添加劑與其它化學物質，因此有很大的機率引發慢性發炎。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：三高、中風不一定是吃太鹹！醫師揭背後原因，多吃4種「抗發炎超級食物」防癌護心】

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